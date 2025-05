InPost oczekuje wzrostu (wolumenowego) rynku e-commerce w Polsce o blisko 5% w 2025 r., przy czym sam planuje szybszą ekspansję, poinformował założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska.

„Nasze patrzenie na Polskę to taki single digit growth. Wydawało się jeszcze w pierwszym kwartale, że to będzie raczej między 5% a 9%. Kwiecień – przynajmniej patrząc na pierwsze spływające dane z zewnętrznych źródeł – pokazuje, że jesteśmy [bliżej] raczej do 5%. Być może w III-IV kwartale sentyment się poprawi” – powiedział Brzoska podczas telekonferencji, odpowiadając na pytanie o przewidywania dotyczące rynku e-commerce w br. w Polsce i na innych rynkach, na których Grupa InPost działa.

Zwrócił uwagę, na dostrzegany w wielu danych wzrost oszczędności Polaków, co świadczy o słabości nastrojów konsumenckich.

„Polacy trzymają się za kieszenie, nie wydają. Mamy rekordowy przyrost oszczędności na rachunkach prywatnych i to pokazuje, że jednak ten sentyment konsumencki w skali całej Europy, jednak jest słaby i wszyscy czekają raczej na to, w którym kierunku potoczy się dalszy rozwój koniunktury, jak będzie wyglądała wojna celna, czy naprawdę zostanie zażegnana, jak będzie wyglądała kwestia rozwiązania wojny na Ukrainie” – wskazał prezes.

Podkreślił, że Grupa InPost planuje przekraczanie poziomów wzrostów rynkowych w krajach, w których działa.

„Nie spodziewamy się, że w UK coś się zmieni do końca roku, będzie raczej płasko. Widać pierwsze oznaki ożywienia we Francji i we Włoszech. Całkiem nieźle wygląda Hiszpania” – ocenił Brzoska.

W I kw. 2025 r. rynek e-commerce wzrósł wolumenowo o 8% w Polsce (InPost: o 10%), w Wielkiej Brytanii odnotował brak zmian r/r (InPost: +39%); w tych krajach strefy euro, w których działa grupa (Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy) rynek wzrósł o 5% (InPost: +11%), wymieniono w prezentacji podczas telekonferencji.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews