InPost oczekuje wzrostu wolumenów o „średnie do wysokich kilkanaście procent” oraz wypracowania stabilnego skorygowanego zysku EBITDA w 2026 r., podała spółka. Ponadto InPost planuje dodać do sieci ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w tym roku.

„InPost oczekuje zwiększonego udziału w rynku, z wolumenami Grupy rosnącymi rok do roku na poziomie średnich do wysokich kilkunastu procent. Skorygowana EBITDA Grupy utrzyma się na stabilnym poziomie. W Polsce marże powinny pozostać wysokim poziomie, choć niższym niż w 2025 roku – w okolicach średnich 40-kilku procent. W Eurozone oczekujemy lekkiej poprawy rentowności, ponieważ wyższa marża z dostaw out-of-home będzie częściowo kompensowana rozwojem oferty door-to-door. W Wielkiej Brytanii i Irlandii spodziewamy się wyraźnego odbicia, z poprawą marży skorygowanej EBITDA do poziomu kilku procent” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za 2025 r.

W samym I kwartale br. spółka spodziewa się znaczącego wzrostu wolumenu na poziomie Grupy, sięgającego wysokich dwudziestu procent. W Polsce przewidywane jest umiarkowane jednocyfrowe zwiększenie wolumenu przesyłek, od średniego do wysokiego procenta. Na rynkach międzynarodowych Grupa prognozuje dynamiczny wzrost wolumenu InPost, wynoszący około 70%, podano także.

InPost wypracował 14,7 mld zł przychodów i 4,1 mld zł skorygowanego zysku EBITDA w 2025 r. co oznacza wzrosty o odpowiednio 34% i 12% r/r. W ub.r. wolumen przesyłek wyniósł 1,4 mld (+25% r/r), a liczba maszyn Paczkomat na koniec okresu 61 196 (+30% r/r).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews