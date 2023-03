InPost uruchomił 5-tysięczny Paczkomat w Wielkiej Brytanii, podała spółka. W ten sposób rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą automatów paczkowych InPost. Oznacza to, że konsumenci mogą nadawać i odbierać swoje przesyłki z pomocą około 290 tys. skrytek.

Rosnąca dostępność maszyn Paczkomat wynika ze znacznego wzrostu wolumenu obsługiwanych przez InPost przesyłek – w IV kwartale ub.r. zapotrzebowanie na usługi Grupy InPost na rynku brytyjskim wzrosło do takiego poziomu, że firma zdecydowała się na ograniczenie dostępności swoich usług z powodu obaw o przepustowość partnera logistycznego. Uwidacznia to szybki wzrost popytu konsumentów na usługi dostaw poza domem, tzw. dostawy OOH (out of home) na rynku brytyjskim, podano.

„Jesteśmy niezwykle dumni z zainstalowania naszego 5 000-ego urządzenia Paczkomat InPost. Jest to przełomowy moment nie tylko w rozwoju InPost w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie. Jest to również ważny krok na drodze do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia Brytyjczyków w zakresie wyboru formy dostawy. Wygodne i bezproblemowe korzystanie z naszych urządzeń oraz możliwości odbioru i nadania paczki o dowolnej porze, jak również fakt, że dostawa przez Paczkomat jest najbardziej ekologicznym sposobem dostawy, sprawia, że Brytyjczycy, tak jak Polacy, darzą nasze usługi coraz większą sympatią” – powiedział dyrektor generalny InPost International Michael Rouse, cytowany w komunikacie.

Zbudowanie sieci urządzeń Paczkomat InPost oraz zwiększenie zainteresowania usługą w Wielkiej Brytanii zostało oparte między innymi o partnerstwa z kluczowymi graczami z sektora transportu publicznego czy retailu. W ostatnim czasie InPost nawiązał współprace z głównym operatorem transportu publicznego w Manchesterze, a także siecią supermarketów Morrisons, platformą Vinted i siecią księgarni WHSmith.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews