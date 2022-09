InPost otworzył drugie centrum logistyczne w Łodzi, gdzie docelowo zatrudni ok. 300 osób, podała spółka. Central Logistics HUB, centrum logistyczne InPost zajmuje 8 500 m2, z czego na powierzchnie magazynowe przeznaczono 7 500 m2.

„Efektywny, nowoczesny i do perfekcji zoptymalizowany łańcuch dostaw to klucz do sukcesu w branży logistycznej. Mogę śmiało powiedzieć, że taki właśnie jest ten oferowany przez InPost. Odpowiednio zlokalizowane centra logistyczne w połączeniu z siecią urządzeń Paczkomat, usługami InPost Fulfillment z doskonałą organizacją pracy kurierów sprawiły, że jesteśmy nie tylko liderami w branży, ale inspirujemy innych. Projektując ten doskonale działający organizm wiemy, że musi on spełniać wymogi nie tylko w kontekście biznesowym, ale przede wszystkim musi odpowiadać na potrzeby społeczne i środowiskowe” – powiedział wiceprezes InPost Dariusz Lipiński, cytowany w komunikacie.

Nowe centrum logistyczne InPost pozwoli w jednym czasie obsłużyć 160 kurierów i kilkadziesiąt stałych połączeń frachtowych, podano także.

„Znacząco skróci czas dostawy paczek do odbiorców zarówno w automatach Paczkomat, jak i w serwisie kurierskim w obrębie 50 kilometrów od Łodzi oraz jej prawostronnej części” – czytamy dalej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews