Wdrożenie usługi InPost Pay obejmie strony internetowe sklepów Modivo, CCC i e-Obuwie oraz ich aplikacje mobilne, podał InPost. Decyzja o współpracy jest wynikiem bardzo dobrych rezultatów pilotażu prowadzonego w sklepie DeeZee.

„InPost Pay to kolejny element ekosytemu InPost, skoncentrowany na stałym doskonaleniu doświadczeń zakupowych w e-commerce oraz na błyskawicznej dostawie. Tym samym, InPost Pay dopełnia ścieżkę zakupową, która staje się bardziej intuicyjna, szybsza i wygodniejsza. Naszym priorytetem jest usprawnianie codziennych zakupów i transakcji online. W ostatnim czasie do grona naszych partnerów dołączyła sieć Media Expert, a teraz zawieramy współpracę z Grupą CCC. Cieszę się, że kolejne sklepy dostrzegają korzyści, jakie płyną z wdrożenia InPost Pay, który zwiększa konwersję koszykową i pomaga w zdobywaniu nowych klientów” – powiedział wiceprezes ds. digital i strategii InPost Szymon Wałach, cytowany w komunikacie.

Decyzja o współpracy jest wynikiem bardzo dobrych rezultatów pilotażu prowadzonego w sklepie DeeZee przez ostatnie 14 miesięcy. InPost Pay potwierdził wysoką skuteczność w zakresie poprawy konwersji koszykowej o ponad 20 pkt proc., a jego udział w całości koszyków DeeZee, w kluczowym okresie osiągnął poziom blisko 10%.

„We wdrożeniu InPost Pay w całej Grupie Kapitałowej widzimy szereg konkretnych korzyści biznesowych. Przede wszystkim przekonuje nas synergia wartości, które daje InPost Pay oraz Program Lojalnościowy InPost. Dzięki temu wdrożymy szereg nowatorskich rozwiązań wspierających lojalizację i przywiązanie do naszych marek przez wszystkich kupujących. Docelowo doprowadzi to do istotnego obniżenia kosztów pozyskania klienta, co jest strategicznym celem GK CCC” – dodał członek zarządu CCC Karol Półtorak.

Z usługi InPost Pay korzysta ponad 7,5 mln użytkowników i została wprowadzona przez ponad 1 700 merchantów.

InPost Pay to usługa możliwa do wdrożenia w niemal każdym sklepie internetowym, a jej celem jest skrócenie ścieżki zakupowej u klienta oraz zmniejszenie ryzyka porzucenia koszyka zakupowego. Usługa zwiększa konwersję koszykową nawet o 30-70% w zależności od branży, a dodatkowo pomaga w zdobywaniu nowych klientów. Blisko 85% użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla partnerów e-commerce – spośród milionów korzystających z usług InPost, przypomniano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Źródło: ISBnews