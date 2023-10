InPost ogłosił na rynku francuskim – gdzie działa pod marką swojej francuskiej spółki Mondial Relay – partnerstwo z Zalando, podał InPost. W Polsce współpracuje z Zalando od 2022 r.

„Grupa InPost i Zalando są skoncentrowane na tworzeniu kompleksowych i wysokiej jakości usług dla swoich klientów – co potwierdzają wysokie oceny naszych klientów. Nasze partnerstwo wzmacnia świetną ofertę Zalando najlepszymi dostępnymi na rynku usługami logistycznymi oferowanymi przez InPost. Jest to w pełni zgodne z naszym podejściem do biznesu – łączenia zrównoważonego rozwoju z funkcjonalnością i wygodą” – powiedział dyrektor zarządzający Mondial Relay France i Benelux Quentin Benault, cytowany w komunikacie.

Zalando ma ponad 50 mln klientów w 25 krajach. Od października br. mogą oni odbierać swoje paczki bezpośrednio z 14 000 punktów PUDO oraz 4 000 urządzeń Paczkomat we Francji, dodano.

„Bardzo aktywnie rozwijamy nasz biznes w Europie – powiększamy sieć i zasięg, a także podpisujemy nowe partnerstwa. W Wielkiej Brytanii mamy już ponad 5 000 maszyn Paczkomat, a we Francji blisko 4 000. Obecnie rośniemy na europejskich rynkach o prawie 30% – czyli znacznie szybciej niż w Polsce. Już w tym roku przychody z rynków międzynarodowych są na poziomie 40% naszych obrotów i zakładamy dalszą dodatnią dynamikę w tym obszarze” – powiedział prezes Rafał Brzoska.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews