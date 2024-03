InPost spodziewa się, że w tym roku ponownie zainstaluje rekordową liczbę Paczkomatów (licząc maszyny na wszystkich rynkach łącznie), poinformował prezes Rafał Brzoska. Z danych spółki wynika, że w skali 2023 r. liczba czynnych Paczkomatów wzrosła o 7,5 tys.

„Liczba rozstawionych maszyn na 2024 będzie kolejnym rokiem rekordowym w skali całego rozwoju grupy. Co roku rozstawiamy więcej maszyn. W Polsce jest to mniej więcej stała liczba, natomiast nasza ambicja, jeżeli chodzi o tempo rozstawień, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i we Francji, ale też we Włoszech i Hiszpanii, jest nie tylko utrzymywane, ale to tempo rośnie” – powiedział Brzoska podczas konferencji prasowej.

„Tylko w tym roku w UK stanie ponad 4 000 maszyn, a to tylko jeden rynek” – dodał.

Na koniec 2023 r. liczba Paczkomatów In Postu wynosiła 35 449 (wzrost o 27% r/r z 27 939 rok wcześniej), z czego w Polsce 21 969 (+14% r/r).

Prezes poinformował też, że tempo instalacji nowych Paczkomatów do tej pory w tym roku jest zgodne z planem, a adopcja i gęstość sieci na każdym z rynków zagranicznych jest obecnie wyższa niż historycznie na odpowiadającym poziomie rozwoju Paczkomatów w Polsce.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews