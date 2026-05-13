InPost spodziewa się wzrostu wolumenu od kilkunastu do blisko 20% w II kw. 2026 r., podała spółka.

W II kw. 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 324 mln przesyłek (wzrost o 23% r/r).

„W II kwartale 2026 roku spodziewany jest wzrost wolumenu Grupy rok do roku w przedziale od kilkunastu do blisko dwudziestu procent. W Polsce przewiduje się wzrost wolumenu w okolicach średniego do wysokiego jednocyfrowego procentu. Na rynkach międzynarodowych prognozowany jest wzrost wolumenu InPost w okolicach wysokich dwudziestu procent” – czytamy w komunikacie.

W I kw. 2026 r. wolumen przesyłek wyniósł 359 mln i wzrósł o 32% r/r.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

