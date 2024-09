InPost podniósł prognozę wzrostu wolumenowego rynku e-commerce w br. w Polsce do „wysokiego jednocyfrowego/niskiego dwucyfrowego” w tym roku wobec „wysokiego jednocyfrowego” oczekiwanego kwartał temu, poinformował prezes Rafał Brzoska.

„III kw. również zaczął się całkiem nieźle, co daje podstawy do podtrzymania naszego guidance’u […] z lekkim upsidem, że jeżeli nic złego się nie wydarzy, to i III, i IV kw. tego roku mogą być również ciekawe, jak I półrocze” – powiedział Brzoska podczas konferencji prasowej.

„Podwyższyliśmy wyłącznie metryki dotyczące samego wzrostu rynkowego oraz podtrzymaliśmy, że niezależnie od podwyższenia tej prognozy rynkowej, my nadal ten rynek będziemy chcieli pobić i wszystkie metryki wskazują, że mamy na to szansę. Czy ten rynek będzie rósł szybciej w Polsce niż ta nasza zrewidowana prognoza wzrostu rynku? Nie sądzę. Musiałoby się wydarzyć coś wyjątkowo pozytywnego w końcówce roku” – dodał.

Ocenił, że w zakupach klientów widać oszczędności.

„Spodziewam się dalszego zmniejszania wartości koszyka. Klienci zaczynają liczyć każdą złotówkę. Sentyment konsumencki nie jest superoptymistyczny, ale też nie jest tragiczny” – wskazał. Dodał, że widać substytucyjność zakupów, polegającą na kupowaniu tańszych zamienników produktów.

W prezentacji spółka podała też prognozę wolumenu rynkowego dla głównych rynków międzynarodowych – Francji i UK – jako „ujemną do [dodatniej] średniej jednocyfrowej” w 2024 r.

W komunikacie poświęconym wynikom za II kw. InPost podał, że odnotował 20-proc. wzrost wolumenu obsłużonych paczek do tej pory w III kw. br., w tym w Polsce o kilkanaście procent.

Skonsolidowane przychody InPostu ze sprzedaży sięgnęły 2 616,3 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 2 134,1 mln zł rok wcześniej. Wolumen obsłużonych w II kwartale 2024 roku przesyłek wyniósł 264,4 mln, po znaczącym wzroście o 23% r/r. Wzrost zanotowała zarówno Polska, jak i rynki międzynarodowe odpowiednio o 20% i 29%.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews