InPost wpłacił 118,6 mln zł podatku dochodowego (CIT) w I półroczu 2023, prawie dwukrotnie więcej niż w I półroczu ubiegłego roku (67 mln zł), podała spółka. Podkreśliła, że płaci CIT większy niż wszystkie firmy kurierskie działające w Polsce razem wzięte.

„Zawsze podkreślałem, że jako polska firma czujemy się zobowiązani do płacenia podatków w Polsce i systematycznie jesteśmy liderem pod względem płaconych podatków, jeżeli chodzi o branżę logistyczną w naszym kraju. Niestety, zdecydowana większość podmiotów – zwłaszcza zagranicznych – najprawdopodobniej ucieka od opodatkowania w Polsce, nie deklarując zysków lub deklarując je na bardzo niskim poziomie. Sądzę, że tutaj jest miejsce na ruch polskiego parlamentu, gdyż podmioty zagraniczne także korzystają choćby z tej samej infrastruktury, systemów bezpieczeństwa czy dróg, które są finansowane z naszych podatków. Delikatnie mówiąc jest to duże nieporozumienie, że międzynarodowe koncerny działające w Polsce korzystają z infrastruktury sfinansowanej m.in. z podatków płaconych przez InPost oraz inne firmy, które poważnie i odpowiedzialnie traktują swoje obowiązki podatkowe. My, od początku działalności, płacimy podatki w Polsce – aby wspierać Polaków, polskie szkolnictwo, ochronę zdrowia, rozwój infrastruktury oraz inicjatywy obywateli. Niezależnie od podatków, wspieramy także miasta i samorządy lokalne w licznych inicjatywach. My promujemy najlepsze standardy i szacunek do Polek i Polaków, którym nasze podatki się po prostu należą” – powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. InPost zapłacił 222 mln zł podatku CIT, podczas gdy konkurencja łącznie zapłaciła o 60 mln zł miej. Natomiast w 2022 roku InPost odprowadził 190 mln zł podatku, a cała jego zagraniczna konkurencja w sumie 180 mln zł. W tym okresie wszystkie firmy z branży logistycznej wygenerowały blisko 17 mld zł przychodów. InPost odpowiadał za 4,7 mld zł, a wszystkie pozostałe spółki niemal za 12 mld zł. Oznacza to, że podatek CIT stanowił ponad 4% przychodu InPostu, a w przypadku pozostałych firm 1,5%, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews