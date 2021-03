InPost zawarł z miastem Łódź porozumienie w sprawie realizacji konceptu „Green City”, w ramach którego InPost zaoferuje pakiet nowoczesnych usług, podała spółka. Koncept ten pozwoli na ograniczenie emisji CO2 oraz ruchu samochodów w centrach miast.

Mieszkańcy Łodzi wkrótce będą mieli dostęp m.in. do 70 nowych lokalizacji Paczkomatów InPost, a także do większego wachlarza usług miejskich, m.in. ładowarek do samochodów elektrycznych. W ramach porozumienia InPost będzie sukcesywnie zwiększał flotę samochodów elektrycznych w Łodzi, tak aby uzyskać pełną zeroemisyjność w uzgodnionym z miastem terminie, podano.

„Łódź to pierwsze miasto z naszą nową ofertą, ale co ważne – każde miasto lub gmina w Polsce może przystąpić do naszego zielonego paktu i otrzymać pakiet eko razem z ustalonym terminem wymiany floty samochodów kurierskich obsługujących miasto na samochody elektryczne. Także polskie miasta rozumieją problem związany z zanieczyszczeniami środowiska – zainteresowanie projektem przeszło nasze oczekiwania, więc wkrótce planujemy kolejne wdrożenia” – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews