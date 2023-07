InPost został Sponsorem Strategicznym Polskiego Kolarstwa, podała spółka. Firma wesprze reprezentację Polski m.in. podczas Tour de Pologne oraz kolarskich mistrzostw świata w Glasgow.

„W sporcie szukamy tego, co wartościowe, wyjątkowe i świeże, dlatego zaangażowaliśmy się w strategiczne wsparcie polskiego kolarstwa. To dyscyplina, która ma bardzo duży potencjał rozwoju. Rower to też przyjazny środowisku sposób transportu, co koresponduje z naszym konsekwentnym proekologicznym podejściem i dążeniem do minimalizowania śladu węglowego. Jako InPost, wesprzemy reprezentantów Polski rywalizujących na najważniejszych międzynarodowych wyścigach, ale będziemy też rozwijać młode talenty w drodze na kolarski szczyt. Współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim wykorzystamy również na polu biznesowym jako efektywną platformę do prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych, budujących świadomość oraz pożądany wizerunek marki” – powiedziała chief marketing officer Grupy InPost Izabela Karolczyk Szafrańska, cytowana w komunikacie.

InPost rozpoczyna współpracę z Fundacją Wspierania Polskiego Kolarstwa. Logotyp marki do końca 2023 roku będzie eksponowany na odzieży startowej szosowej kadry narodowej oraz samochodach reprezentacji, podczas zbliżającego się Tour de Pologne i sierpniowych mistrzostw świata w Glasgow. Firma będzie ponadto sponsorem prestiżowego Grand Prix Poland na torze, podano.

„Cieszymy się, że InPost dostrzegł ogromny potencjał polskiego kolarstwa. To dla nas zaszczyt i powód do dumy. Współpraca z tak cenionym partnerem to ogromny krok dla postępu oraz nowego otwarcia w polskim kolarstwie. Dzięki naszej Fundacji zaangażowanej w tę współpracę będziemy mogli bezpośrednio wspierać kolarzy na każdym etapie ich rozwoju i kultywować rowerowe tradycje wśród amatorów” – powiedział prezes Polskiego Związku Kolarskiego Rafał Makowski.

InPost w zeszłym roku rozpoczął współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Od lat tworzy też InPost Sport Team, do którego należą wybitni lekkoatleci: Konrad Bukowiecki, Marcin Krukowski, Roch Krukowski, Robert Urbanek i Wojciech Nowicki oraz Weronika Baszak, a także judoczka Aleksandra Kowalewska, przypomniano w materiale.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews