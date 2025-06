InPost Pay zwiększył konwersję koszykową oraz liczbę transakcji i lojalnych klientów, dzięki współpracy z platformą Shoper – liczba zarejestrowanych użytkowników InPost Pay wzrosła do 8,5 mln w maju br. z 3 mln rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele InPost oraz Shoper.

Usługa InPost Pay jest dostępna dla klientów platformy dla e-commerce Shoper od września ub.r. Wyniki z pierwszych 10 miesięcy pokazały skuteczność usługi InPost Pay – sklepy internetowe na Shoper zwiększyły konwersję koszykową o 20%, a także zyskały więcej transakcji i nowych, lojalnych klientów.

„Mamy ok. 20 mln klientów InPost rocznie w Polsce, z czego 15 mln to użytkownicy aplikacji InPost Mobile, a spośród nich 8,5 mln wybiera obecnie InPost Pay wobec 3 mln w maju 2024 r. InPost Pay to pierwsze w Polsce rozwiązanie skupiające płatność za zakupy i dostawę w jednym miejscu, w jednej aplikacji InPost Mobile – mówiąc najprościej to płatność i dostawa w jednym przycisku. InPost Pay to usługa możliwa do wdrożenia w każdym sklepie internetowym, a jej celem jest skrócenie ścieżki zakupowej i zmniejszenie ryzyka porzucenia transakcji. W efekcie InPost Pay zwiększa konwersję koszykową nawet o 30-70%, w zależności od branży oraz pomaga zdobywać nowych klientów – blisko 85% użytkowników InPost Pay to nowi klienci dla danego sklepu” – powiedział commercial director InPost Łukasz Chmielecki, podczas konferencji prasowej.

„Wdrożenie InPost Pay pozwala nam jeszcze lepiej wspierać przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów oraz dostarcza rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale też dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku i konsumentów. Dynamika wzrostu InPost Pay w e-sklepach Shopera to przeciętnie 160 e-sklepów miesięcznie uruchamiających tę usługę, a w najlepszych miesiącach sprzedażowych mamy 240 takich aktywacji. Udział InPost Pay w całkowitej licznie zrealizowanych transakcji w 20 topowych sklepach Shoper z aktywną usługą wzrósł do 13,18% w maju 2025 r. z 6,96% w IX 2024 r. Średnia wartość przeciętnego koszyka InPost względem wszystkich sklepów internetowych w Shoper wzrosła z 57,9% we wrześniu ub.r. do 71,64% w maju br.” – dodał dyrektor ds. płatności i logistyki w Shoper Łukasz Piechowiak.

InPost Pay działa w ponad 2 500 sklepach internetowych i dołączają do nich kolejne marki – m.in. MediaExpert App, Ochnik, Ryłko, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eMelissa, Militaria.

„InPost stale rozwija nowe funkcjonalności – możliwość zbierania InCoinów za transakcje realizowane przez InPost Pay zachęca klientów do realizacji kolejnych transakcji, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży w e-sklepie” – podkreślił Chmielecki.

Shoper to oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich sklepów internetowych – rozwiązanie umożliwia zarządzanie sprzedażą online oraz wspiera procesy logistyczne, sprzedażowe i marketingowe.

InPost Pay oferuje metody płatności – kartą VISA i Mastercard, w tym Google Pay czy Apple Pay oraz Blik. Użytkownik może dokonać transakcji bez konieczności rejestracji i od razu wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę dostawy – do maszyny Paczkomat, punktu PUDO lub kurierem InPost. Aby dokonać aktywacji rozwiązania InPost Pay na Shoper wystarczy przeprowadzić w pełni online’ową rejestrację do usługi InPost Pay – cały proces od zgłoszenia po uruchomienie jest zdigitalizowany, wygodny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej, wyjaśnili przedstawiciele spółek.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews