Inter Cars otworzył swoją pierwszą filię w Niemczech, podała spółka. Lokalizacja w Wuppertalu to debiut na największym rynku motoryzacyjnym Europy, a także wyraźny sygnał, że spółka chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w Europie Zachodniej, podkreślono.

Nowa filia została uruchomiona w Wuppertalu, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia – jednym z najważniejszych regionów przemysłowych i logistycznych w Europie. To właśnie tam koncentruje się duża część niezależnego rynku warsztatowego, który od lat

pozostaje jednym z filarów europejskiego aftermarketu.

Inter Cars podkreśla, że obecność w Niemczech ma znaczenie strategiczne. Rynek jest wymagający i konkurencyjny, ale jednocześnie wyznacza standardy dla całej branży motoryzacyjnej w Europie.

„Wejście na rynek niemiecki to dla Inter Cars kamień milowy i naturalny krok w rozwoju naszej działalności międzynarodowej. Od początku budowaliśmy firmę z myślą o skali europejskiej. Dziś jesteśmy obecni naziemnie w 21 krajach i konsekwentnie rozwijamy działalność na kolejnych rynkach” – powiedział prezes Maciej Oleksowicz, cytowany w komunikacie.

Dziś grupa działa w kilkuset lokalizacjach w Europie, a działalność zagraniczna odpowiada za coraz większą część przychodów firmy. Rozwój poza Polską obejmował dotąd przede wszystkim Europę Środkowo-Wschodnią i Południową. Wejście do Niemiec otwiera jednak nowy etap – obecność na rynku uznawanym za centrum europejskiej motoryzacji i jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla branży części zamiennych, podsumowano.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 21,22 mld zł w 2025 r.

