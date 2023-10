Helping Hand – pierwsza w Polsce platforma wellbeing i kompleksowego wsparcia psychologicznego obchodzi dwulecie działalności. W tym czasie pozyskała od inwestorów 9 mln zł na rozwój biznesu i nawiązała współpracę z ponad 50 firmami z Polski i zagranicy. Z autorskiej platformy, która pomaga przedsiębiorstwom w tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz wspiera je we wdrażaniu strategii ESG, korzysta już ok. 60 tys. użytkowników. W planach spółki jest wprowadzenie na rynek nowej wersji aplikacji mobilnej. Firma rozważa także debiut na rynku NewConnect.

W ciągu dwóch lat działalności Helping Hand stała się jedną z wiodących platform wsparcia psychologicznego w Polsce. Platforma oferuje m.in. ponad 900 filmów, artykułów i podcastów psychoedukacyjnych, webinary, warsztaty, szkolenia oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami z wielu dziedzin. Umożliwia też pracownikom korzystanie z indywidualnych sesji terapeutycznych z zachowaniem anonimowości.

Platforma oferuje personalizację treści w oparciu o ankiety wstępnej diagnozy oraz narzędzie do monitorowania samopoczucia i poziomu stresu. Helping Hand testuje także nowoczesne rozwiązania oparte o AI. Wdrożenie ML w celu analizy preferencji i zachowań, pomoże jeszcze skuteczniej dostosowywać materiały do indywidualnych potrzeb oraz przyczyni się do większego zaangażowania użytkowników, a tym samym poprawę ich retencji.

Helping Hand ze swoimi usługami chce trafiać do firm, jako pracodawców i pracowników, którzy doświadczyli m.in. stresu, wypalenia zawodowego czy innych problemów psychologicznych. Zespół ekspercki platformy tworzy obecnie ponad 200 doświadczonych psychologów i psychoterapeutów.

– Działalność Helping Hand opiera się na misji, aby dbałość o dobrostan jednostki stała się nieodłącznym elementem stylu życia. Cieszymy się, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważna w naszym codziennym i zawodowym życiu jest dobra kondycja psychiczna. Z naszej autorskiej platformy aktualnie korzysta ponad 50 firm, spodziewamy się, że będzie ich coraz więcej. Z badania – „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” – wynika, że 96 proc. zatrudnionych w Polsce twierdzi, że pracodawca powinien wspierać ich zdrowie psychiczne. Jest to niezwykle ważne, szczególnie w kontekście coraz wyższych kosztów prezenteizmu oraz absencji -mówi Aleksandra Tokarewicz, członkini zarządu Helping Hand.

Tylko w 2022 roku platforma Helping Hand pozyskała na rozwój ponad 3,9 mln złotych. Środki zostały przeznaczone na budowę nowej wersji technologicznej platformy i tworzenie nowych funkcjonalności, a także na dalszy rozwój narzędzi terapeutycznych i rozbudowę treści. Ponadto w czerwcu br. spółka pozyskała od inwestorów 2 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę obecnej platformy o nowe funkcje, stworzenie aplikacji mobilnej, rozszerzenie zespołu oraz wzbogacenie platformy o nowe treści eksperckie (w tym w języku angielskim).

Do tej pory firma może pochwalić się współpracą ze znaczącymi podmiotami, które korzystają z jej usług. Są to m.in. MAKRO, DHL, , Cushman & Wakefield, Angelini Pharma czy Teleperformance.

Jednym z filarów Helping Hand jest psychoedukacja, czyli dostarczanie wiedzy psychologicznej oraz konkretnych narzędzi, które pomagają użytkownikom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Jednym z nich są Plany Profilaktyczne – unikalne narzędzie wellbeing – zbiór materiałów stworzonych i ułożonych tematycznie przez ekspertów Helping Hand. To pigułka wiedzy w jednym miejscu: szczegółowo omówiona, ukazana kompleksowo, podana w przystępny, przyjazny dla użytkownika sposób. „Kryzys w związku”, „Stres pod kontrolą”, „Problemy emocjonalne dzieci”, to tylko niektóre z Planów Profilaktycznych na platformie.

W 2021 roku spółka HH24, która jest właścicielem i zarządzającą platformą Helping Hand, odnotowała przychody na poziomie 77 tys. zł netto. Rok później wartość ta wzrosła do kwoty 689 tys. zł netto. W br. zarząd spodziewa się dalszego, znacznego wzrostu przychodów.

Firma cały czas jest w fazie inwestycji w rozwój produktu od strony technologicznej i merytorycznej. Głównym inwestorem, prezesem zarządu oraz współzałożycielem Helping Hand jest Mariusz Kozłowski. Wśród udziałowców Spółki jest m.in. izraelski fundusz Welltech Ventures, inwestujący w innowacyjne spółki z obszaru zdrowia i wellness.

W 2022 roku platforma Helping Hand została laureatem nagrody Fintech Awards 2022 za najlepsze rozwiązanie HRTech. Rok wcześniej otrzymała nagrodę główną Orły Innowacji, w kategorii Rozwiązanie dla dobra wspólnego, przyznawaną przez Rzeczpospolitą.

Dane pokazują, że słaba kondycja psychiczna pracowników kosztuje firmy ponad 6 mld zł rocznie.

– 85 proc. polskich pracowników deklaruje, że doświadcza symptomów wypalenia zawodowego. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi, że inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników jest kluczowe dla biznesu i przekłada się na poprawę wyników finansowych – komentuje Aleksandra Tokarewicz.

Źródło: Spółka