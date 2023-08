Na Litwę dotarł zaprojektowany we Włoszech reaktor, który stanowi serce inwestycji w pogłębiony przerób ropy. To kluczowy element instalacji hydrokrakingu. W ciągu kolejnych 2 tygodni zostanie on przetransportowany do rafinerii Grupy ORLEN w Możejkach. Nowa instalacja już w 2025 roku pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, co zwiększy rentowność litewskiego zakładu, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

– Inwestycja Grupy ORLEN w Możejkach to największy w historii Polski projekt realizowany na Litwie. Działamy zgodnie z założonym harmonogramem. Instalacja znacząco poprawi rentowność i marże rafinerii w Możejkach, a tym samym mocniej uniezależni spółkę od zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Mierzący ponad 90 metrów reaktor dotarł na początku sierpnia br. do portu w Kłajpedzie, po czym został rozładowany na 88-osiową modułową naczepę o długości 95 metrów i szerokości 6,5 metra. Całkowita masa ładunku to ok. 2200 ton, z czego sam reaktor waży ok. 1500 ton. Transport, zgodnie z założeniami, rozpocznie się w weekend i będzie odbywał się w godzinach nocnych ze średnią prędkością 3 km/h. Trasa ma liczyć łącznie ok. 145 km i przebiegać drogami regionalnymi Kłajpedy, Kretyngi, Skuodas i Możejek. Transport zrealizuje firma Mammoet. Operacja logistyczna potrawa ok. 2 tygodnie i została przygotowana we współpracy z Litewską Generalną Dyrekcją Dróg.

Budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach to największy w historii Grupy ORLEN projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2024 r. i umożliwić wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie. Wszystko to dzięki zwiększeniu uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 proc. z obecnych niecałych 72 proc. do poziomu 84 proc. Obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw ORLEN Lietuva przerabia do 10 mln ton surowca rocznie, a po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe przy przerobie na poziomie 8 mln ton ropy rocznie.

Źródło: Spółka