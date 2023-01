Pomimo spowolnienia gospodarczego i wysokiego kosztu pieniądza, inwestycje firm we własne źródła energii – głównie odnawialnej – nie zatrzymały się, a wprost przeciwnie: rozwijają się w tej chwili na dużą skalę, ocenił wiceprezes Banku Pekao nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej Jerzy Kwieciński.

„Inwestycje związane z zieloną gospodarką są i będą kontynuowane – według mnie – niezależnie od tego, że gospodarka spowalnia, niezależnie od innych szoków, które nas dotykają. Dlaczego? Dlatego, że wiele firm zauważyło, że ten kryzys energetyczny – a w konsekwencji: wzrost cen surowców energetycznych, cen energii – wprowadził ogromną niestabilność w ich funkcjonowanie. Więc z jednej strony firmy chcą mieć w ogóle dostęp do tych surowców i do energii, z drugiej strony – chcą mieć pewność ceny w średnim i długim okresie. A to oznacza, że bardzo wiele firm myśli o tym, żeby mieć własne źródła energii i głównie są to źródła energii odnawialnej, czyli pochodzącej z fotowoltaiki czy z wiatru. Widzimy, że te inwestycje wcale się nie zatrzymały, a wprost przeciwnie – one się rozwijają w tej chwili na dużą skalę” – powiedział Kwieciński w rozmowie wideo z „Dziennikiem Gazetą Prawną” podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

„Pomimo drogiego kosztu pieniądza, inwestycje nie stanęły. Faktycznie wszyscy mogą sobie pozwolić na inwestycje w tym okresie, ale inwestycje można prowadzić w złotym, można prowadzić w euro. Te firmy, które mają dochody w euro, mogę sięgać po finansowanie w euro, które jest dużo tańsze. I to finansowanie jest oferowane przecież nie tylko za granicą, jest ono oferowane w Polsce, również przez nasz bank, przez Pekao SA. I z takiego finansowania nadal sporo firm korzysta” – dodał wiceprezes.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że choć dyskusja o zrównoważonym rozwoju, o zielonej gospodarce i o transformacji energetycznej – która jest napędzana kryzysem energetycznym – nadal toczy się na szeroką skalę podczas Forum w Davos, to przestała już być dominującym tematem.

„Trendem, o którym się tutaj sporo mówi jest spowolnienie gospodarcze, które dotyka globalnie gospodarkę światową. Chodzi o spowolnienie, które ma miejsce nie tylko w Europie, ale na świecie i dotyka przede wszystkim tych gospodarek, które są dobrze rozwinięte. I to jest jeden megatrend, o którym się tutaj w Davos sporo mówi. Ale tematem kluczowym, który się tu przewija jest kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę i jej konsekwencji. Jedną z tych konsekwencji jest kryzys energetyczny, który silnie dotknął Europę w zeszłym roku i nadal jeszcze czujemy jego efekty, bo wprawdzie ceny surowców energetycznych, ceny energii sporo spadły w stosunku do najwyższych poziomów z ub. roku, ale one są nadal znacząco powyżej tego, co mieliśmy przed kryzysem energetycznym” – podsumował Kwieciński.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews