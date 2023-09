Irlandzka firma architektoniczna RKD otwiera biuro w Krakowie, chce zatrudnić ok. 50 osób, podał Enterprise Ireland.

„Po restrukturyzacji i transformacji właścicielskiej jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia obrotu na poziomie 50 mln euro do końca 2023 r. Odnotowaliśmy 20% wzrost rok do roku w ciągu ostatnich 2 lat, przy czym 40-50% naszej działalności ma miejsce poza Irlandią. Mamy ambitne plany rozwoju i Polska ze swoim potencjałem gospodarczym znakomicie w te plany się wpisuje, stąd decyzja o inwestycji w polskie biuro RKD. W Polsce planujemy zbudowanie nawet 50-osobowego zespołu” – powiedział dyrektor zarządzający firmy David Petherbridge, cytowany w komunikacie.

Flagowe projekty RKD to m.in. Microsoft Place (siedziba główna Microsoft EMEA) w Dublinie w Irlandii, Guinness Storehouse w Dublinie, podano także.

„RKD jest jedną z ponad 70 firm działających w obszarze tzw. high-tech construction, ten irlandzki klaster znakomicie sobie radzi na rynkach międzynarodowych, m.in. w obszarze centrów danych. Wiele irlandzkich firm realizuje hiperskalowe centra danych dla największych międzynarodowych graczy technologicznych. W Polsce według analiz Audytel powierzchnia centrów danych ma wzrosnąć ze 122 tys. m2 w 2023 do 176 tys. m2 w 2028 r. i w związku z tym widzimy coraz większe zainteresowanie tym sektorem ze strony irlandzkich firm. Warto zauważyć, że według naszych ostatnich szacunków w tym roku padnie rekord, jeśli chodzi o wartość wymiany handlowej między Polską a Irlandią” – powiedział Senior Market Advisor w warszawskim biurze Enterprise Ireland Bartosz Siepracki, cytowany w komunikacie.

Firma RKD działa od 1913 roku i zatrudniająca 250 osób w 6 europejskich biurach. Specjalizuje się w usługach architektonicznych, inżynierskich oraz zarządzania projektami m.in. w takich sektorach jak centra danych, produkcja i logistyka, produkcja farmaceutyczna.

Enterprise Ireland jest irlandzką agendą rządową wspierającą irlandzkie firmy w innowacjach i zwiększaniu eksportu na globalnych rynkach. Enterprise Ireland ma 50 biur w 24 krajach,wspiera ponad 4000 irlandzkich firm. Odnotowały one w 2022 r. 32 mld EUR eksportu i zatrudniają w sumie 218 tys. pracowników. Enterprise Ireland jest też bezpośrednim inwestorem w ponad 3000 irlandzkich firm i regularnie inwestuje w kolejne.

Źródło: ISBnews