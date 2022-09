Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę ramową o wartości do 1,8 mld zł na dostawę rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz System, podała spółka. Umowę zawarto na 4 lata.

„Zawarcie umowy ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia spółki do składania ofert w postępowaniach wykonawczych o udzielenie zamówień częściowych, skutkiem których będzie zawarcie z wybranym wykonawcą umowy częściowej. W ramach umowy ramowej zamawiający przeprowadzi dowolną liczbę postępowań wykonawczych, […] do których będzie zapraszał również innych wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową” – czytamy w komunikacie.

Kryteriami oceny ofert w takich postępowaniach każdorazowo będzie cena (waga kryterium – 95%) oraz pochodzenie produktu (waga kryterium – 5%), podała spółka.

„Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację umów częściowych w ramach Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty 1 778 672 719,00 zł netto, co stanowi 2 187 767 444,37 zł brutto.” – czytamy również.

Umowa przewiduje udzielanie przez zamawiającego spółce jako jednemu z wykonawców umów częściowych:

dla części nr 1: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;

dla części nr 2: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;

dla części nr 3: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;

dla części nr 4: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1400, podała spółka.

Izostal zaznaczył, że poszczególne umowy częściowe zawierane będą oddzielnie jako docelowy wynik postępowania wykonawczego.

Na podstawie zawartych umów ramowych zamawiający przewiduje dostawy rur o długości całkowitej około 791 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System.

Kwota wskazana na otwarciu ofert, którą Gaz-System zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (maksymalna suma kwot przeznaczonych na realizację umów częściowych) wynosi ok. 2,2 mld zł brutto w tym dla części nr 1 ok. 1,73 mld zł brutto, dla części 2 ok. 0,3 mld zł, dla części 3 ok. 0,1 mld zł oraz dla części 4 ok. 0,03 mld zł.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w 2020 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews