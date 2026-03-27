Płatności bezgotówkowe od kilku lat stają się standardem. To oznacza, że przedsiębiorcy mogą dostosowywać się do rynkowych potrzeb i udostępniać klientom możliwość realizowania płatności zbliżeniowych, np. telefonem, zegarkiem lub kartą płatniczą. Prowadzisz firmę? Możesz wybrać darmowe terminale płatnicze dla małych firm. Dowiedz się więcej i przyjmuj firmowe płatności, jak chcesz i gdzie chcesz.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm – jakie rozwiązania są dostępne dla przedsiębiorców?

Jeśli prowadzisz małą firmę i nie masz jeszcze terminala płatniczego, możesz skorzystać z darmowych rozwiązań. Program Polska Bezgotówkowa gwarantuje terminale płatnicze za 0 zł przez 12 miesięcy. Po roku obowiązują niewielkie opłaty, ale możesz je zminimalizować, korzystając z dodatkowych promocji bankowych.

W ramach darmowych terminali płatniczych dla przedsiębiorców możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

Terminal POS – to standardowy typ terminala płatniczego w trzech wersjach: stacjonarnej, przenośnej lub mobilnej. Również dostępny całkowicie za darmo przez pierwszy rok. Terminal SoftPOS – nadaje się do płatności zbliżeniowych, przyjmowania operacji bezpośrednio w telefonie. Jest dostępny przez 12 miesięcy za darmo w Programie Polska Bezgotówkowa. Terminal SoftPOS dla profesjonalistów – to rozwiązanie, w ramach którego możesz bezpłatnie korzystać z usługi terminalowej w aplikacji, a także zyskasz pełną historię operacji płatniczych.

To korzystne rozwiązania dostępne w ofercie Credit Agricole, które ułatwiają prowadzenie biznesu oraz ewidencji sprzedaży. W praktyce przyjmowanie płatności bezgotówkowych, np. przy pomocy firmowego telefonu to spore ułatwienie. Dzięki temu odbierzesz płatności od klientów w dowolnym miejscu, nawet jeśli działasz w terenie.

Dla kogo są dostępne darmowe terminale płatnicze?

Bezpłatne terminale płatnicze w ramach Programu Polska Bezgotówkowa są dostępne dla przedsiębiorców, którzy:

przez ostatnie 12 miesięcy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych w firmie;

osiągnęli obrót do 100 tys. zł w skali ostatnich 12 miesięcy;

nie korzystali dotychczas z programu bezpłatnych terminali.

Sam udział w programie jest bezpłatny, natomiast do złożenia zamówienia na darmowy terminal płatniczy potrzebujesz konta firmowego w banku. Możesz je założyć wygodnie w placówce lub przez aplikację mobilną.

Atutem darmowych terminali płatniczych dla małych firm jest fakt, że środki trafiają na firmowe konto już następnego dnia roboczego. To dobre rozwiązanie dla hosteli, małych sklepów, salonów fryzjerskich, a także wszelkiego rodzaju działalności handlowo-usługowej.

Kiedy terminal płatniczy jest obowiązkowym wyposażeniem firmy?

Coraz więcej firm w Polsce musi dostosowywać się do wymogów dot. płatności bezgotówkowych. Zgodnie z Art. 19a Ustawy Prawo przedsiębiorców właściciele firm prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących powinni dawać dostęp do płatności bezgotówkowych oraz zintegrować swoje działania z terminalem wraz z kasą fiskalną.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego dotyczy aktualnie przedsiębiorców:

korzystających z kas fiskalnych online;

ewidencjonujących sprzedaż przy pomocy kas rejestrujących.

A zatem, jeśli wykorzystujesz kasę fiskalną, musisz wyposażyć się też, np. w darmowe terminale płatnicze dla małych firm. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może skutkować wysokimi grzywnami lub utratą możliwości uzyskania zwrotu z tytułu zapłaconego podatku VAT.

Kto nie musi korzystać z terminala płatniczego w firmie?

Zgodnie z przepisami jest kilka rodzajów przedsiębiorstw, które mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania terminala płatniczego. Na ten moment zwolnienie dotyczy:

przedsiębiorców, którzy do tej pory nie zarejestrowali firmowej kasy fiskalnej, wtedy nie musisz prowadzić ewidencji i tym samym zapewniać płatności bezgotówkowych z terminalem płatniczym;

podmiotów, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego, czyli wtedy, gdy roczne obroty nie przekraczają limitu 200 tys. zł;

działalności, w których Prawo przedsiębiorców nie obliguje do prowadzenia ewidencji sprzedaży, np. niektóre usługi finansowe.

Czy wiesz, że…? Możesz skorzystać z tzw. ulgi na terminal w kwotach 2500 lub 1000 zł w roku podatkowym, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej .

Kiedy warto skorzystać z darmowego terminala płatniczego w małej firmie?

Darmowy terminal płatniczy to świetna opcja, jeśli dopiero zaczynasz działalność i chcesz szybko przyjmować płatności bezgotówkowe. Nie ponosisz kosztów przez pierwszy rok, a zyskujesz wygodę dla siebie i klientów. To dobry moment, by sprawdzić, jak terminal sprawdza się w codziennej pracy, bez zobowiązań.

Możesz skorzystać z bezpłatnych terminali płatniczych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. To rozwiązanie dostępne niemalże dla każdego przedsiębiorstwa, które spełnia warunki Programu Polska Bezgotówkowa.

A zatem darmowy terminal płatniczy dla małej firmy ułatwia prowadzenie rozliczeń i przyjmowanie płatności, szczególnie jeśli często działasz w terenie. To także dobra opcja, jeśli dopiero rozpoczynasz prowadzenie własnego biznesu i chcesz dać klientom pełną swobodę w płaceniu za usługi i towary.

Artykuł sponsorowany

Bibliografia: