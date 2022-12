Planujesz otworzyć biznes? A może masz już firmę i chcesz rozszerzyć działalność? Sklep internetowy to ożywcze posunięcie, na które decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. W tym artykule przyjrzymy się statystykom z rynku e-commerce, a także przedstawimy sposoby, jak uruchomić własny e-sklep.

Czy warto otworzyć sklep online?

Rynek handlu internetowego przeżył mocną metamorfozę w okresie pandemii. Wielu konsumentów przekonało się, że zakupy online zajmują mniej czasu i są wygodne. Jak pokazują najświeższe badania Gemius Polska, 77% internautów kupuje w Internecie. Co ważne, aż 75% wybiera polskie sklepy internetowe.

Statystyki potwierdzają, że przyzwyczajenia konsumenckie zaczynają się ugruntowywać. Klienci lubią mieć dostęp do oferty przez całą dobę, cenią sobie to, że nie muszą wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy, a ponadto ceny w sklepach online często są niższe niż w tych stacjonarnych.

A co Ty jako przedsiębiorca zyskujesz, otwierając sklep internetowy?

nowy kanał sprzedaży dostępny przez całą dobę,

szansę na pokazanie się nowym klientom,

nieograniczone geograficznie pole działania,

narzędzie do analizy zachowań konsumentów,

większą rozpoznawalność na branżowym rynku.

Jak założyć sklep internetowy?

Sklep internetowy to po prostu strona WWW umożliwiająca kupowanie produktów lub zamawianie usług. Klient wchodzi na witrynę, przegląda ofertę, wybiera z niej interesujące go pozycje i wrzuca je do wirtualnego koszyka.

Żeby proces zakupowy mógł się odbyć, potrzebujesz platformy e-commerce, czyli oprogramowania umożliwiającego zarządzenie sklepem internetowym.

Na rynku dostępne są 4 rodzaje takich platform:

platformy Open-Source, platformy SaaS („chmurowe”), platformy licencjonowane, platformy dedykowane.

Każda z nich ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. Platformy Open-Source

Zalety:

płacisz tylko za hosting (miejsce na serwerze, na którym znajduje się e-sklep),

masz wiele możliwości rozbudowy swojego sklepu internetowego,

masz dostęp do kodu źródłowego, więc możesz go zmieniać i ulepszać,

twórcy stale aktualizują oprogramowanie,

dostępne są liczne moduły i gotowe szablony graficzne.

Wady:

w przypadku niektórych operatorów: brak pomocy technicznej,

wielość rozwiązań sprawia, że zdarzają się wadliwe moduły i szablony.

Kiedy wybrać platformę Open-Source?

Gdy jesteś małą lub średnią firmą i zamierzasz rozwijać swoją działalność online w przyszłości. Dostępne rozwiązania to np. Prestashop i WooCommerce.

2. Platformy SaaS

Zalety:

często w cenie znajduje się hosting,

relatywnie szybki czas wdrożenia sklepu,

wiele wbudowanych integracji i funkcjonalności.

Wady:

brak możliwości wprowadzania indywidualnych rozwiązań,

brak dostępu do kodu źródłowego,

trudność w przypadku przenoszenia sklepu na inną platformę,

operator (nie Ty) jest właścicielem sklepu.

Kiedy wybrać platformę SaaS?

Kiedy potrzebujesz sklepu internetowego „na już” i nie zamierzasz znacznie rozwijać go w przyszłości. Dostępne rozwiązania to np. Shoper i Shoplo.

3. Platformy licencjonowane

Zalety:

możliwość prezentacji olbrzymiego asortymentu,

liczne możliwości rozbudowy sklepu,

wysoka gwarancja bezpieczeństwa.

Wady:

relatywnie wysoka cena,

długi czas realizacji.

Kiedy wybrać platformę licencjonowaną?

Jeśli prowadzisz dużą firmę, która dysponuje szeroką ofertą i ma pokaźne fundusze na rozwój działalności online.

[Film] – Twój Doradca Internetowy – WeNet przedstawia | Cukiernia | wenet.pl

4. Platformy dedykowane

Zalety:

możliwość realizacji specjalnych potrzeb,

bardzo wysoka gwarancja bezpieczeństwa.

Wady:

duży koszt,

uzależnienie od twórcy sklepu,

konieczność ciągłego rozwoju systemu.

Kiedy wybrać platformę dedykowaną?

Gdy Twoja branża wymaga specjalnej prezentacji produktów i inne rozwiązania nie są w stanie Ci tego zapewnić.

O czym pamiętać przy budowie e-sklepu?

Wybór odpowiedniej platformy e-commerce to często pierwszy krok. Później trzeba zadbać o wszystkie elementy, bez których sklep internetowy nie może prawidłowo i skutecznie funkcjonować.

Integracje

Kluczowe są tu integracje z kurierami oraz systemami płatności. Im więcej klient ma możliwości, tym lepiej. Jak pokazują ostatnie badania najpopularniejsza forma dostawy to paczkomat . Jeśli chodzi o płatności, użytkownicy najczęściej wybierają szybki przelew przez system płatności (np. Przelewy24).

Kluczowe są tu integracje z kurierami oraz systemami płatności. Im więcej klient ma możliwości, tym lepiej. Jak pokazują ostatnie badania . Jeśli chodzi o płatności, użytkownicy najczęściej wybierają szybki przelew przez system płatności (np. Przelewy24). Bezpieczeństwo

Ponadto nie możesz zapominać o bezpieczeństwie. Transakcje internetowe trzeba traktować z największą powagą. Spokój i zaufanie gwarantuje certyfikat SSL, który szyfruje przesyłane dane.

Ponadto nie możesz zapominać o bezpieczeństwie. Transakcje internetowe trzeba traktować z największą powagą. Spokój i zaufanie gwarantuje certyfikat SSL, który szyfruje przesyłane dane. Responsywność

Nie jest tajemnicą, że coraz częściej robimy zakupy przy pomocy telefonu. Dlatego Twój sklep powinien wyświetlać się dobrze na wszystkich rodzajach urządzeń: od PC-ta, przez laptopa, po smartfon.

Nie jest tajemnicą, że coraz częściej robimy zakupy przy pomocy telefonu. Dlatego Twój sklep powinien wyświetlać się dobrze na wszystkich rodzajach urządzeń: od PC-ta, przez laptopa, po smartfon. Pozycjonowanie, czyli SEO

Nawet najlepsza oferta nie będzie przynosić zysków, jeśli będzie niewidoczna. Dlatego koniecznie zadbaj o pozycjonowanie swojego sklepu internetowego: optymalizację treści, optymalizację techniczną oraz wartościowe linki zewnętrzne.

Kiedy skorzystać z usług profesjonalistów?

Jak widzisz, budowa własnego sklepu internetowego składa się z wielu wyzwań i decyzji. Nic więc dziwnego, że właściciele firm mają w głowie mętlik. Często najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z profesjonalistami, którzy zaoszczędzą Twój czas i zbudują sklep zgodny z oczekiwaniami dzisiejszych użytkowników.

Jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku jest WeNet. To certyfikowana agencja PrestaShop w Polsce. Firma stworzyła już ponad 120 sklepów internetowych. Jeśli nie masz czasu ani możliwości samodzielnie zbudować witryny e-commerce, zgłoś się do doradców internetowych i zacznij rozwijać swoją firmę już dziś!

WeNet zajmuje się budową sklepu, a także wyborem domeny i hostingu. Dba o bezpieczeństwo, jak również o prawidłowe wprowadzenie integracji sprzedażowych. Cenę wybranego przez siebie rozwiązania poznasz na samym początku, w trakcie pierwszych kluczowych ustaleń.

Artykuł sponsorowany