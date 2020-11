Nowoczesne rozwiązania zyskują sobie coraz większą popularność, powoli wypierając te tradycyjne. W ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła popularność zakupów online, a co za tym idzie, corocznie na rynku pojawia się mnóstwo nowych sklepów internetowych, z których nie wszystkie jednak są w stanie utrzymać się przez odpowiednio długi czas. Na założenie sklepu internetowego pozwozić sobie może niemal każdy, a załatwienie formalności z tym związanych nie jest zbyt skomplikowane i czasochłonne. Jakie zatem kroki należy podjąć, by założyć swój własny internetowy biznes?

Jak działa sklep internetowy?

Podstawą każdego internetowego miejsca do zakupów jest strona prezentująca ofertę sprzedażową. Większość sklepów zajmujących się sprzedażą online posiada opcję wirtualnego koszyka, będącego odpowiednikiem tego klasycznego dostępnego w sklepach stacjonarnych. Ze względu na charakterystykę przebiegu transakcji, niezbędne jest także wyposażenie strony w specjalny formularz, do którego przy zakupach niezbędne jest wprowadzenie przez klienta danych do wysyłki zamówionego towaru. Ponadto dostępne są także opcje dodatkowe, zawierające chaty, subskrypcje czy internetowa fora, na których klienci mogą dzielić się między sobą nie tylko opiniami dotyczącymi sklepu, ale również jakości i różnorodności oferowanych produktów.

Duża popularność zakupów online wynika nie tylko z faktu, że są one bardzo wygodne i wymagają poświęcenia nieco mniej czasu niż zakupy stacjonarne, ale również z możliwości znalezienia produktów, które często nie są dostępne bezpośrednio w sklepie. Prowadzenie internetowej sprzedaży generuje nieco mniejsze koszty niż placówki stacjonarne, a co za tym idzie, sprzedawane online towary oferowane są w nieco niższych cenach.

Decydując się prowadzenie działalności w formie sprzedaży online, warto pamiętać o tym, że nie jest ona precyzyjnie regulowana przez przepisy prawne. Nie oznacza to jednak, że w takim przypadku nie pojawiają się żadne ograniczenia. Nie jest ich dużo, jednak występują przede wszystkim w odniesieniu do rodzaju oferowanych w sprzedaży produktów. W głównej mierze dotyczą one:

broni i amunicji,

leków,

materiałów wybuchowych,

alkoholi,

niektórych nasion,

paliw,

substancji uzależniających,

walut,

środków ochrony roślin.

Decydując się na sprzedaż wymienionych wyżej produktów, przed rozpoczęciem działalności koniecznie należy zapoznać się z ograniczeniami przepisów prawa, które odnoszą się do obrotu tymi towarami.

Prowadzenie sklepu internetowego – wymagania

Prowadzenie internetowego biznesu nie wymaga spełniania wielu warunków, są jednak pewne zasady, o których należy w tym przypadku pamiętać. Przede wszystkim tego rodzaju działalność nie może być prowadzona bez serwera oraz domeny. W tym celu warto skorzystać z pomocy dobrego informatyka, jeżeli sami nie posiadamy stosownej wiedzy do samodzielnego wykonania zadania. Przyda się również pomoc grafika, który zadba o wizualną stronę sklepu. To istotny element promocyjny, a ciekawa grafika z pewnością nie jednego zainteresuje do zapoznania się z ofertą sklepu. Osoby, które nie chcą korzystać ze wsparcia informatyka i grafika, mogą zdecydować się na zakup gotowego oprogramowania do sklepu internetowego z hostingiem (jest to jednak rozwiązanie dające nieco mniejsze pole do popisu i oryginalności).

Sklep internetowy może być prowadzony w dowolnej formie z jednym wyjątkiem – nie może być to spółka partnerska.

Zakładanie sklepu internetowego krok po kroku

Narzędzia zastosowane przy zakładaniu internetowego sklepu mają bardzo duży wpływ na jego działanie i funkcjonalność. Dlatego też do tworzenia planu prowadzenia sprzedaży online, należy podejść po przemyśleniu wielu istotnych kwestii. Jak założyć sklep internetowy krok po kroku? W pierwszej kolejności nową firmę należy zarejestrować w CEDIG (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna) lub KRS (pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej). W tym miejscu należy też decydować o tym, czy przedsiębiorca zamierza sprzedawać produkty objęte podatkiem VAT, czy też nie. Jeśli tak, to najpóźniej dzień przed oficjalnym rozpoczęcia sprzedaży, niezbędne jest podpisanie i złożenie formularza VAT-R do urzędu skarbowego odpowiadającego miejscu prowadzenia działalności.

Do konstruowania i projektowania strony internetowej, za której pośrednictwem będzie prowadzona sprzedaż, należy podejść odpowiednio wcześniej, aby mieć jeszcze czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek. Im witryna jest ciekawsza, tym produkty, które można za jej pomocą nabyć, będą miały szanse trafić do szerszego grona odbiorców. Stronę można stworzyć od podstaw bądź skorzystać z gotowych szablonów – warto jednak podkreślić, że chcąc postawić na coś oryginalnego i niebanalnego warto skorzystać z pierwszej możliwości.

Każdy sklep internetowy musi posiadać swoją domenę oraz hosting. Domena będzie nazwą sklepu, która powinna być charakterystyczna i rozpoznawalna, a przy tym łatwa do zapamiętania. To jeden z najważniejszych etapów budowania wizerunku własnej marki w sieci, zatem warto podejść do niego z dużą starannością i skrupulatnością, bez presji i zbędnego pośpiechu.

O czym jeszcze należy pamiętać, zakładając sklep internetowy?

Oto kolejne bardzo ważne elementy dla jego funkcjonowania:

regulamin – jest to obowiązek sprzedawcy wobec klienta, a co za tym idzie, nie można z niego zrezygnować. Powinien być dostosowany do profilu prowadzonej działalności, a także skonstruowany w sposób czytelny i zrozumiały dla każdego. Dla własnego bezpieczeństwa warto treść regulaminu skonsultować ze specjalistą (dzięki temu niego brzmienie nie powinno budzić większych zastrzeżeń), a także objąć monitoringiem zawarte w nim klauzule niedozwolone;

polityka ochrony prywatności, to jeden z najważniejszych elementów pozwalających na zbudowanie zaufania wobec marki (dodatkowo jest to jeden z obowiązków regulowanych przez prawo). Każdy sklep internetowy musi dbać o to, by dane klientów były w pełni bezpieczne;

e-merchandising to narzędzie pozwalające na doskonałe rozmieszenie i ekspozycję produktów oferowanych przez sklep. Dzięki temu oferta jest bardziej przejrzysta i czytelna dla klientów;

narzędzia promocyjne. Każda nowa działalność wymaga odpowiednie reklamy. Nic nie działa lepiej niż kupony rabatowe, bony, atrakcyjne promocje cenowe, karty lojalnościowe z atrakcyjnymi benefitami czy darmowa wysyłka przy określonej wartości zamówienia.

Jak ułatwić sobie założenie i prowadzenie internetowego sklepu?

W związku ze zwiększającą się popularnością sprzedaży internetowej, na rynku pojawia się coraz więcej firm, zajmujących się wsparciem przedsiębiorców od strony technicznej, w prowadzeniu działalności online. Jedną z takich firm jest shoper.pl.

To bardzo wygodne rozwiązanie, które nie tylko zdecydowanie skraca założenie sklepu internetowego, ale również dzięki dostępności wielu narzędzi, pozwala na jego dostosowanie do wymagań zdecydowanej większości przedsiębiorców. Osoby, decydujące się na shoper.pl bądź jakiekolwiek inne pokrewne rozwiązanie mogą liczyć nie tylko na wsparcie techniczne, ale również korzystać z aplikacji specjalnie powstałych na potrzeby sklepu online, nowoczesnych płatności czy najnowocześniejszych narzędzi (dzięki którym sklep może zostać zintegrowany między innymi z tak popularnymi platformami jak Allegro, Ceneo czy Subiekt).

Materiał Partnera