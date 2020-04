Osoby powszechnie znane, celebryci, ale przede wszystkim wiele firmy promuje się w mediach, utrwalając tym samym swoją markę w pamięci konsumentów. Ma to duży wpływ na późniejsze zachowania zakupowe. W końcu najczęściej wybieramy produkty, które znamy, nawet jeśli tylko z reklamy.

Przedsiębiorcy wielu branż zmagają się na silnie konkurencyjnym rynku. Rywalizowanie tylko ceną produktów, nie jest skuteczną formą przyciągania klientów. Poza tym taka polityka dla małej lub średniej firmy może skończyć się katastrofą, a dla korporacji dużymi stratami. To sprawia, że pracownicy praktycznie każdego przedsiębiorstwa głowią się nad tym, jak zaistnieć w świadomości swoich klientów oraz jak pozyskać nowych. Swojego czasu krążył w Internecie żart, że jeśli kogoś nie ma na pewnym portalu społecznościowym, to nie istnieje. W czasach, gdy ciężar komunikacji, promocji i budowa wizerunku przeniósł się do sieci, nikomu nie jest do śmiechu. Jak wielowymiarowo promować swoją firmę lub markę?

Paleta możliwości promocyjnych

Założenie konta w mediach społecznościowych lub kampania marketingowa polegająca na wrzucaniu ulotek do skrzynek na listy dzisiaj nie wystarczy. Prowadząc firmę, skupiamy się na tym, co wkłada nam pieniądze do portfela, bo jesteśmy ekspertami w danej branży. Dlatego budowanie pozytywnego wizerunku firmy należy powierzyć specjalistom z danej dziedziny. Dobra agencja PR to instytucja, która zadba o widoczność naszej firmy i jej wpływy.

Wygląda to w ten sposób, że agencja public relations opracowuje strategię dotarcia do klientów. Definiuje się cele, które chce osiągnąć nasza firma i układa się plan dotarcia do nich. To przekłada się organizowanie wydarzeń medialnych, reklamy w radiu, telewizji, prasie czy kampanie w Internecie. Odpowiedni wybór metody lub metod dotarcia do odbiorców, uzależniony jest od profilu tych ostatnich. To również jest przedmiotem analizy agencji i często pozwala dotrzeć do właściwych osób.

Klasyka i nowoczesność

Agencja PR kształtując pozytywny wizerunek naszego przedsiębiorstwa, będzie się uciekać do wielu metod. Czasami będzie wykorzystywać jedną, a innym razem kilka jednocześnie. W klasycznym rozumieniu takie działania to informacje prasowe, relacje telewizyjne czy wywiady okolicznościowe. Zatrudniając profesjonalistów, możemy liczyć na ich rozbudowaną sieć kontaktów. Sprawia to, że dotarcie do klientów, przy zwykle preferencyjnych warunkach będzie skuteczniejsze.

Organizowanie eventów, imprez czy targów dla klientów i pracowników to mniej formalne okazje do rozmów i spotkań z naszymi odbiorcami i pracownikami. Tworzy to opinię o otwartości i bliskości, ale także pokazuje siłę przedsiębiorstwa, co buduje zaangażowanie pracowników. Skutki takiego podejścia przekładają się wielowymiarowo na firmę. Z jednej strony zadowoleni klienci, chętni do zakupów, a z drugiej zmobilizowani członkowie zespołu naszego przedsiębiorstwa. To klasyczne win to win, czyli wygrana obu stron.

Mnogość czynności agencje PR wykonują w Internecie. Oznacza to, że do kreowania dobrego wizerunku naszej firmy stosuje się zaawansowane narzędzia. Monitoring mediów i wykorzystanie aktualnych trendów pozycjonuje nasze przedsiębiorstwo. Popularny w danym momencie serial można użyć na naszą korzyść. Prowadząc hurtownie budowlaną, jest możliwe stworzenie w mediach społecznościowych postu w stylu: „Niektórzy budują domy z papieru. My mamy solidne fundamenty pod każdy dom”.

To tylko prosty przykład. Specjaliści od PR dysponują całą paletą narzędzi, specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem. Dzięki temu są skuteczni w tworzeniu contentu, działaniach SEO, online marketingu i social mediach. Błyskawicznie reagują na szeroko rozumiane wydarzenia w kraju i zagranicy i wykorzystują je, o ile te mogą przynieść korzyść naszej firmie. Wszystko to pomaga zrealizować nasze cele biznesowe.

Zróbmy biznes

Dążąc do specjalizacji czy mistrzostwa skupiamy się na wąskiej dziedzinie, w której dochodzimy do perfekcji. To sprawia, że jesteśmy w konkretnej branży ekspertami. To z kolei przekłada się na jakość naszych usług i towarów. W celu zwiększenia skali działalności lub dla zbudowania pozytywnego wizerunku naszej firmy sięgamy po wsparcie profesjonalnej agencji PR. Połączenie klasycznych i nowoczesnych metod z dodatkiem koneksji sprawia, że otrzymujemy wysokiej jakości, skuteczne narzędzie do realizacji naszych założeń biznesowych.

Źródło: Materiał partnera