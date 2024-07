Własny biznes to spełnienie marzeń o zawodowej niezależności. Jego założenie może się jednak okazać nie lada wyzwaniem. Taka decyzja wymaga przede wszystkim dobrego pomysłu, którego znalezienie wiąże się z dogłębnymi badaniami rynku i potrzeb konsumenckich. Marzy Ci się dochodowy biznes, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zapoznaj się z listą gotowych pomysłów na działalność gospodarczą!

1. Spersonalizowany sklep internetowy

Najbardziej oczywista odpowiedź na pytanie, jaki biznes opłaca się otworzyć, to własny sklep internetowy. Zgodnie z raportem Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”, aż 88% osób w naszym kraju robi zakupy w sieci. To ogromna baza odbiorców, która odznacza się jeszcze większym potencjałem niż rynek sklepów stacjonarnych. Dlaczego? Ponieważ w każdej chwili możesz poszerzyć ją o konsumentów zagranicznych!

Rynek e-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a założenie sklepu w sieci jest zdecydowanie prostsze, tańsze i szybsze niż otwarcie stacjonarnego punktu sprzedaży. Wystarczy, że zaopatrzysz się w nowoczesne oprogramowanie abonamentowe, które pozwoli Ci stworzyć spersonalizowaną stronę internetową kilkoma kliknięciami. Dzięki dostępnym z poziomu platformy integracjom, sprawnie połączysz ją natomiast z takimi narzędziami jak bramka płatności, system kurierski czy dodatkowe kanały sprzedaży.

Co możesz oferować swoim klientom w sklepie internetowym? Absolutnie wszystko, czego tylko nie zabrania prawo! Największym zainteresowaniem konsumentów cieszą się jednak produkty z kategorii moda, elektronika, zdrowie i uroda. Pamiętaj, aby przed decyzją o otwarciu e-sklepu zbadać wybrane branże i przeanalizować działania konkurencji. Dzięki temu z łatwością wybierzesz dochodowy rynek dla siebie.

2. Sprzedaż w dropshippingu

Jeśli faktycznie zdecydujesz się założyć własny sklep internetowy, staniesz przed takimi wyzwaniami jak zakup asortymentu i zarządzanie magazynem. Będzie to od Ciebie wymagało sporych nakładów finansowych i czasowych. Jak się jednak zaraz przekonasz, działalność e-commerce możesz prowadzić także w dużo prostszy sposób. Wszystko za sprawą dropshippingu, czyli modelu, który odpowiedzialność za logistykę przenosi ze sprzedawcy na jego dostawców.

Otwierając sklep w dropshippingu, nawiązujesz współpracę ze specjalnymi hurtowniami, które nie tylko zaopatrują Cię w towar, ale zajmują się też jego magazynowaniem i wysyłaniem bezpośrednio do Twoich klientów. W takim modelu nie płacisz za cały asortyment z góry, ale wyłącznie za produkty, które faktycznie udało Ci się sprzedać. Jest to zatem prosty pomysł na biznes bez ryzyka.

W dropshippingu musisz co prawda stawić czoła takim wyzwaniom jak duża konkurencja czy skomplikowana polityka zwrotów, ale oszczędzasz czas i pieniądze. Możesz więc w inteligentny sposób tak żonglować swoimi zasobami, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał tego modelu.

3. Projektowanie stron internetowych

Większość przedsiębiorców nie wyobraża sobie dziś prowadzenia biznesu bez obecności w sieci. Dla jednych strony internetowe to po prostu atrakcyjne wizytówki służące przyciąganiu klientów, dla innych – rdzeń zautomatyzowanej działalności. Niezależnie od perspektywy, każdy z nich potrzebuje jednak funkcjonalnej witryny dostosowanej do specyfiki firmy. Mało kto potrafi jednak takie strony tworzyć…

Z tego względu to właśnie Ty możesz zająć się projektowaniem stron internetowych dla przedsiębiorców. Przydadzą Ci się oczywiście w tym celu przynajmniej podstawowe umiejętności z zakresu programowania czy UX, ale sporym ułatwieniem okażą się nowoczesne platformy abonamentowe oraz narzędzia AI. Coraz częściej pozwalają one na szybkie i wyjątkowo łatwe zakładanie profesjonalnych witryn.

Zacznij więc szukać zleceń w sieci i naucz się obsługi paru popularnych narzędzi do tworzenia stron www. Kiedy z pierwszych zrealizowanych projektów zbudujesz już sobie atrakcyjne portfolio, Twoja działalność może stać się dla Ciebie bardzo dochodowym biznesem.

4. Handel materiałami cyfrowymi

Robisz zdjęcia? A może nagrywasz muzykę? Każde swoje dzieło, które przyjmie postać pliku cyfrowego, możesz sprzedać! Chętnie skorzystają z nich agencje marketingowe, a także inne firmy poszukujące materiałów na potrzeby witryn i mediów społecznościowych. Twórz więc fotografie, grafiki, sample audio i wideo, a następnie oferuj je swoim klientom za pośrednictwem sklepu internetowego lub serwisu stockowego.

Jeszcze innym rodzajem działalności okaże się tworzenie e-booków. Przyjmują one najczęściej postać poradników, ale mogą dotyczyć właściwie każdej dziedziny. Niezależnie więc od tego, w czym się specjalizujesz – czy to zawodowo, czy hobbystycznie – możesz przekuć to w serię tekstowych plików na sprzedaż.

Najważniejsza w takiej działalności okaże się poparta doświadczeniem wiedza w wybranej dziedzinie. Aby klienci kupowali Twoje materiały cyfrowe, muszą mieć pewność, że znasz się na swojej specjalizacji. Zadbaj więc o budowę profesjonalnego wizerunku w sieci i udowodnij, że w wybranej kategorii nie masz sobie równych.

5. Afiliacja i influencer marketing

Specjalizacja w ściśle określonej dziedzinie przyda Ci się również, jeśli postanowisz zostać twórcą internetowym. Dziś jest to bardzo szerokie pojęcie, które sprowadza się jednak do rozpoznawalnego w sieci bloga lub profilu społecznościowego. Każdy, kto gromadzi wokół siebie lojalną i zaangażowaną społeczność, może na tym zarabiać! Wystarczy odpowiednia liczba oddanych fanów na Instagramie, TikToku, YouTube lub w podobnym kanale.

Interesujący i popularny blog lub profil social media na pewno nie umknie uwadze reklamodawców. Mogą Ci oni zlecać publikacje materiałów sponsorowanych, lokowanie produktów czy udział w określonych wydarzeniach. Już na początku działalności, zanim zwrócisz na siebie uwagę marek, będziesz mieć jednak do dyspozycji linki afiliacyjne. Wystarczy, że skorzystasz ze specjalnej platformy, na której wybierzesz firmy do promowania, a następnie opublikujesz ich odnośniki w swoim kanale. Każda transakcja zrealizowana za ich pośrednictwem zapewni Ci określoną prowizję.

Jeśli tylko dobrze znasz się na wybranym zagadnieniu i nie przeszkadza Ci rozpoznawalność, z łatwością zaczniesz zarabiać na afiliacji i influencer marketingu!

6. SEO i content marketing

Każdy przedsiębiorca, który chce dotrzeć do nowych klientów w sieci, będzie potrzebował profesjonalnych treści na swoją stronę internetową. Po pierwsze pozwolą mu one zbudować wizerunek eksperta i zdobyć zaufanie odbiorców, a po drugie wspomogą proces pozycjonowania witryny w wyszukiwarce (SEO). Tworzenie takich tekstów nie jest oczywiście proste, a firmy są w stanie dobrze za nie zapłacić.

Aby zająć się copywritingiem i SEO, musisz umieć pisać szybko i poprawnie, a przy okazji znać zasady webwritingu i błyskawicznie pozyskiwać niezbędne informacje. Twoimi klientami bardzo często będą właściciele sklepów internetowych, które dzięki profesjonalnym treściom chcą zbudować sobie przewagę nad konkurencją.

Z perspektywy e-commerce w content marketingu bardzo ważną rolę odgrywają opisy kategorii i produktów. Nie można jednak zapominać o artykułach blogowych, które pozwalają pozycjonować sklepy na frazy długiego ogona, a przy okazji udowadniają klientom, że sprzedawca dobrze zna się na swojej branży – zauważa Bartosz Błęka ze Sky-Shop.pl.

Pamiętaj jednak, że content marketing to nie tylko teksty, ale także infografiki czy materiały wideo. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę w Internecie, więc im szersze posiadasz umiejętności, tym skuteczniej odpowiesz na potrzeby swoich klientów.

7. Grafika komputerowa

Jak już wiesz, strony internetowe wymagają nie tylko profesjonalnych tekstów, ale także wysokiej jakości grafik. Jeśli umiesz je projektować, na pewno znajdziesz dobrze płatne zlecenia. Znajomość takich programów jak Photoshop czy Gimp wydaje się w tej kwestii absolutną podstawą, ale warto zauważyć, że coraz więcej grafik powstaje w narzędziach AI. Już zeszłoroczne statystyki mówiły o tym, że od 2022 roku sztuczna inteligencja wygenerowała 15 miliardów obrazów. Choć oczywiście nie wszystkie znalazły zastosowanie biznesowe, to trzeba zdawać sobie sprawę z takich możliwości.

Jak wejść na rynek grafiki komputerowej? Zacznij od budowy portfolio, na potrzeby którego wykorzystasz nawet niekomercyjne prace. Pokaż potencjalnym klientom, jakie masz umiejętności i w jakich formatach czujesz się najlepiej (np. posty w social media, infografiki, banery reklamowe itd.). Następnie rozejrzyj się za zleceniami w serwisach dla freelancerów lub w grupach na Facebooku i zacznij proponować swoje usługi przedsiębiorcom bądź agencjom marketingowym.

Jaki biznes opłaca się otworzyć? Podsumowanie

Propozycje z powyższej listy należą do najpopularniejszych i najbardziej opłacalnych pomysłów na własny biznes. Jeśli postanowisz wprowadzić w życie jeden z nich, zacznij od rejestracji działalności gospodarczej. Umożliwi Ci to nielimitowane zarobki i ułatwi podejmowanie współpracy z ewentualnymi kontrahentami!

Artykuł sponsorowany