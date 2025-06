Aby założyć firmę, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Jakich? To zależy przede wszystkim od tego, czy decydujesz się na jednoosobową działalność gospodarczą, czy formę spółki. W przypadku JDG wystarczy wypełnienie jednego wniosku, natomiast do założenia spółki potrzebne są m.in. umowa spółki i zgłoszenia do kilku instytucji. Poniżej omawiamy, co dokładnie trzeba przygotować i gdzie należy złożyć dokumenty.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby założyć firmę?

Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej niezbędny jest formularz CEIDG-1, który stanowi wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To zintegrowany dokument, który przekazuje dane do urzędu skarbowego, ZUS-u oraz GUS-u. Wypełnia się go elektronicznie lub składa osobiście.

W formularzu należy podać m.in.:

imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL (jeśli dotyczy),

numer i serię dokumentu tożsamości,

nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko właściciela),

adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności,

datę rozpoczęcia działalności,

kody PKD (określające rodzaj działalności),

informację o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, lub zagraniczne),

właściwy urząd skarbowy.

Oprócz samego wniosku potrzebny jest dokument tożsamości, a w przypadku składania wniosku online również profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód. Jeśli chcesz od razu zgłosić się do ubezpieczeń, musisz dołączyć odpowiednie załączniki: ZUS ZUA, ZUS ZZA lub ZUS ZCNA (w zależności od zakresu ubezpieczeń i sytuacji rodzinnej).

Dla spółek prawa handlowego (np. spółki z o.o., jawnej, komandytowej) zestaw dokumentów jest bardziej rozbudowany. Niezbędne jest przygotowanie m.in.:

umowy spółki – w formie aktu notarialnego (w większości przypadków),

oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego – składane w ciągu 7 dni od rejestracji,

deklaracji PCC-3 – do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni,

zgłoszeń NIP-8 i VAT-R – do urzędu skarbowego,

ewentualnych dokumentów powołujących zarząd, listy wspólników, pełnomocnictw.

Spółki są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Gdzie należy złożyć dokumenty niezbędne do założenia działalności gospodarczej?

Dokumenty rejestracyjne dla jednoosobowej działalności można złożyć:

osobiście w urzędzie miasta lub gminy – wystarczy dowód tożsamości, a urzędnik wprowadzi dane do systemu,

elektronicznie, przez stronę CEIDG lub portal biznes.gov.pl – wymagany jest profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany; tej formy nie można zlecić pełnomocnikowi,

korespondencyjnie, wysyłając wniosek pocztą do dowolnego urzędu gminy – konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

Warto zaznaczyć, że formularz CEIDG-1 działa kompleksowo – dane z niego trafiają automatycznie do GUS-u (w celu nadania numeru REGON), do urzędu skarbowego (tam nadawany jest NIP) oraz do ZUS-u. Szczegółowe informacje dotyczące zakładania JDG znajdziesz na tej stronie: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/zalozenie-firmy/jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza.

W przypadku spółek wszystkie dokumenty trafiają do KRS. Jeżeli rejestracja odbywa się przez system S24, cały proces przebiega elektronicznie. W przeciwnym razie dokumenty należy złożyć do właściwego sądu rejestrowego – w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu eKRS.

Czy do prowadzenia firmy potrzebne jest konto firmowe?

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej konto firmowe nie jest obowiązkowe. Prawo pozwala przedsiębiorcom korzystać z konta osobistego, pod warunkiem że wszystkie operacje są przeprowadzane zgodnie z przepisami i możliwe do zweryfikowania przez urząd skarbowy. Niezależnie od wymogu prawnego posiadanie konta firmowego znacznie ułatwia prowadzenie działalności. Przede wszystkim pozwala oddzielić finanse prywatne od firmowych, co jest korzystne dla przejrzystości księgowości, ewentualnych kontroli i bezpieczeństwa danych.

