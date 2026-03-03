Do XTB wpłynęła rezygnacja Jakuba Kubackiego z pełnienia funkcji członka zarządu XTB ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca br., podała spółka. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma, rezygnacja została podyktowana ważnymi przyczynami osobistymi.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews