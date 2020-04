Rada nadzorcza Idea Bank powołała na stanowisko członka zarządu Jaromira Frankowicza, podała spółka.

„Zarząd Idea Bank z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania członka zarządu emitenta pana Jaromira Frankowicza na kolejną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się od dnia 1 czerwca 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Frankowicz ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.” (2002 r.) Ma szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank, podano w materiale.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews