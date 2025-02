Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała Jarosława Orlikowskiego na stanowisko prezesa Banku Pocztowego. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na to powołanie 7 lutego br.

We wrześniu ub.r. bank podał, że rada nadzorcza powołała z dniem 20 września 2024 r. Jarosława Orlikowskiego do składu zarządu banku i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa oraz tymczasowe kierowanie pracami zarządu banku, tj. do dnia wejścia w życie uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania prezesa zarządu oraz wystąpiła do KNF z wnioskiem o wyrażenie zgody wobec Jarosława Orlikowskiego na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku. Jarosław Orlikowski zastąpi na stanowisku prezesa Jakuba Słupińskiego, który złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji prezesa zarządu banku ze skutkiem na 19 września 2024 roku.

Skład zarządu banku, od 12 lutego 2025 r., przedstawia się następująco: Jarosław Orlikowski – prezes, Łukasz Kinicki, Hubert Meronk i Piotr Piechota – wiceprezes (ten ostatni jest nadzorującym zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku,

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews