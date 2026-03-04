Rada nadzorcza BNP Paribas Bank Polska powołała Jerzego Szugajewa do zarządu na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar bankowości MŚP i korporacyjnej, począwszy od 5 marca 2026 r., na okres aktualnej kadencji zarządu, podał bank.

„Jerzy Jacek Szugajew posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym w Polsce i za granicą. Karierę zawodową rozpoczął jako kierownik zespołu w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych w Narodowym Banku Polskim. Następnie pełnił kluczowe funkcje w sektorze bankowym, m.in. zastępcy dyrektora ds. bankowości korporacyjnej w Citibank Polska SA, dyrektora ds. sprzedaży i produktów na region Europy Środkowo-Wschodniej w ABN AMRO Bank N.V. (Holandia), członka zarządu ABN AMRO Bank Polska SA, prezesa zarządu Rabobank Polska SA oraz wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2018-2020 pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu ukraińskiego KredoBank (Grupa PKO BP), a następnie do 2024 r. rolę prezesa, równocześnie sprawując funkcje w radach nadzorczych Fundacji Kredo, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Ukrainie. Ostatnio obejmował rolę niezależnego członka i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej ukraińskiego Sense Bank. Od 1 stycznia 2026 r. pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Obszaru Bankowości Korporacyjnej i MŚP w banku” – czytamy w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 180,7 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews