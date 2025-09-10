Unimot widzi szansę na przekroczenie przez sieć stacji Avia liczby 150 placówek do końca tego roku, ale priorytetem pozostaje wolumen sprzedawanych przez te stacje paliw, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

„Mamy teraz 145 stacji Avia. Jest szansa na 150 stacji [do końca roku], lecz naszym priorytetem jest wolumen zatankowanego paliwa” – napisał Kuropatwa podczas czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.

Wolumen sprzedaży paliw w sieci stacji Avia w II kwartale br. po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 100 tys. m3 i wyniósł 107 tys. m3, wobec 87,6 tys. m3 rok wcześniej (+22,1% r/r).

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews