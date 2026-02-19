Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach w restrukturyzacji, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu i przeróbce mechanicznej węgla kamiennego w Czechowicach-Dziedzicach na warunkach określonych w złożonym przez zarządcę do Sądu wniosku oraz projekcie umowy dzierżawy, podał Bumech.

Uzyskanie zgody sędziego-komisarza było jednym z warunków formalnych wejścia w życie umowy dzierżawy, którą Bumech podpisał z zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” 29 stycznia br.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews