Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że jest na dobrej trajektorii do realizacji strategicznych celów finansowych na 2027 r., szczególnie w zakresie zysku netto. Wyzwaniem jest wzrost przychodów, na które odpowiedzią ma być m.in rozwój obszarów zdrowia i zarządzania aktywami klientów zewnętrznych, wynika ze słów członka zarządu Tomasza Kulika.

„Dwa słowa na temat tego, gdzie jesteśmy po trzech kwartałach od publikacji naszej strategii z punktu widzenia trajektorii i realizowania tych bardzo ambitnych celów – szczególnie ambitnych po stronie przychodowej. Powiedzieliśmy ponad 36 mld zł [przychodów z ubezpieczeń brutto w 2027 r.]. Te wzrosty na poziomie 6% [w okresie I-III kw. br.] powodują, że cały czas musimy myśleć o tym, w jaki sposób przyspieszyć, w jaki sposób myśleć o biznesie – być może inaczej niż dotychczas. Stąd ten pomysł, o którym mówiliśmy w ramach strategii – reasekuracja czynna. Zaczynamy [to], mamy nadzieję w kolejnych kwartałach pokazywać państwu, jak ten kanał dystrybucji performuje” – powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.

„Z punktu widzenia zysku powiedzieliśmy już chyba wszystko. Jesteśmy – wydaje się – na bardzo dobrej trajektorii. Bardzo mocne przyrosty rok do roku. Cel, przypomnę, powyżej 6,2 mld zł, wydaje się być w naszym zasięgu” – dodał.

Podobnie w zasięgu jest wskaźnik wypłacalności, zakładany na powyżej 190% w 2027 r.

„Natomiast tutaj wiemy, że przed nami są dość istotne zmiany, zarówno związane z potencjalną reorganizacją grupy, jak i zmianami w tym reżimie, który kształtuje kapitałochłonność i odpowiada za jego mierzenie po stronie ubezpieczeniowej. Powyżej 190% – bez względu na to, w jaki sposób będziemy kończyć projekt związany z reorganizacją – ten cel wydaje się nie być zagrożony i szczególnie nasza dzisiejsza sytuacja pozwala bardzo pozytywnie myśleć o tym, w jaki sposób mogą w kolejnych okresach wyglądać wyglądać przepływy dywidendowe” – podkreślił Kulik.

„Z punktu widzenia ROE, EPS, DPS jesteśmy absolutnie w celu, wydaje się, nawet przekraczając go, podobnie jak we wszystkich miarach […] opisujących rentowność poszczególnych segmentów naszej działalności” – kontynuował.

Członek zarządu podkreślił, że wyzwaniem jest wzrost przychodów.

„Raz jeszcze – to, co jest wyzwaniem, to wzrosty. Rentowne wzrosty, bo na tym nam zależy. W związku z tym trzymamy kciuki, jeżeli chodzi o filar zdrowia, trzymamy kciuki, jeżeli chodzi o dalsze wzrosty, jeżeli chodzi o klienta zewnętrznego w ramach zarządzania aktywami, bo to jest nasz przepis na sukces, w ramach którego – raz jeszcze powtórzę – chcemy więcej” – zakończył.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł – wyższe o 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym przychody zagranicznych spółek na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie stanowiły łącznie ponad 2,3 mld zł. W samym III kwartale br. przychody Grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 4,8% rok do roku). Od stycznia do września Grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto (wraz z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych). Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to – z uwagi na inflację – poziom podobny jak w tym samym okresie ub.r. (spadek o ok. 0,8% r/r). Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach br. wyniósł 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 42,7% r/r (w samym III kw. były to blisko 2 mld zł – o ponad 64% więcej r/r). Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) na koniec września wyniósł 22,1%, a w III kw. aż 25,3%.

Kontrybucja należących do Grupy PZU banków Pekao i Alior do wyniku netto wyniosła po trzech kwartałach 2025 r. niecałe 1,6 mld zł (wzrost o 2% r/r), a w samym III kw. 576 mln zł (spadek o 2,2% r/r). Do wzrostu zysku i aROE przyczynił się też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym, który po trzech kwartałach wyniósł 2,2 mld zł (wzrost r/r o 22,4%).

Po trzech kwartałach 2025 r. przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 7,1% r/r do prawie 14,2 mld zł (w samym III kw. o 4,9% do ponad 4,8 mld zł). Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR wyniosła w tym okresie niecałe 85,8%, co oznacza poprawę rok do roku o 8,9 pkt proc. (w samym III kw. było to 81,8% – tu pozytywna różnica na przestrzeni roku wyniosła aż 16,8 pkt proc.). Wynik operacyjny w tej grupie był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (w III kw. był aż ponad 5,5-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale 2024 r.).

Spółka podkreśliła też, że ponownie bardzo dynamicznie rosły przychody w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie masowym – po trzech kwartałach zwiększyły się o 10,4% r/r, do ponad 6,5 mld zł, przy ponad dwukrotnym wzroście wyniku operacyjnego w tej grupie ubezpieczeń na przestrzeni roku. W grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC plus AC) przychody do końca września br. wzrosły w sumie o 4,4% r/r do ponad 7,6 mld zł (największą, ponad 14-proc. dynamikę przychodów odnotowało OC w segmencie korporacyjnym), natomiast wynik operacyjny całej tej grupy produktów był w tym okresie prawie 5,5-krotnie wyższy niż przed rokiem.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce po trzech kwartałach 2025 r. wzrosły o 3,1% rok do roku, do ponad 6,6 mld zł (w samym III kw. o 2,9% do ponad 2,2 mld zł). Marża operacyjna dla wszystkich segmentów ubezpieczeń życiowych łącznie wyniosła w tym okresie 28,1%, co oznacza wzrost o 1,9 pkt proc. r/r (w III kw. było to 32,1%, czyli więcej o 2,6 pkt proc.). Dzięki temu mocno wzrósł wynik operacyjny – o 10,7% do blisko 1,9 mld zł (w III kw. o 11,8% do 722 mln zł), czytamy dalej.

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w pierwszych 9 miesiącach tego roku wyniosły bez mała 1,6 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 14,1%. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci operatora medycznego PZU Zdrowie (o 12,2% r/r), głównie przez sprzedaż na rzecz NFZ oraz komercyjną za wybrane usługi (fee for service), oraz wzrost przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 15,5% r/r).

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły na koniec września tego roku o 19,8% r/r – do 76,9 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 8,6% r/r – do 33,8 mld zł, podała także spółka.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews