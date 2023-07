Rozmowy z udziałowcem mniejszościowym Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) są na finalnym etapie, poinformował wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Marcin Horała. W rozmowach uczestniczą: francuska firma Vinci oraz koreańska – Incheon International Airport Corporation, zarządzająca lotniskiem Incheon w Seulu. Trzeci podmiot dotychczas się nie upublicznił.

„Jesteśmy na finalnym etapie rozmów z udziałowcem mniejszościowym” – powiedział Horała w Radiu Zet.

Udziałowiec mniejszościowy ma przejąć 49% akcji lotniska CPK.

„Są w tym momencie na finalnym etapie rozmów trzy podmioty, z których jeden jeszcze sam się nie upublicznił, więc nie mogę o nim mówić, bo tajemnica handlowa obowiązuje. A te dwa to jest Vinci […] – notowana na francuskiej giełdzie międzynarodowa korporacja, zajmująca się inwestowaniem w szeroko pojętą infrastrukturę. Bardzo duża firma, prawie 100 mld euro kapitalizacji, ma udziały w kilkudziesięciu lotniskach na świecie, należy do niej parę film budowlanych, nawet w Polsce. A drugi to Incheon International Airport Corporation – czyli firma, która zarządza jednym z kolei lotniskiem, Incheon w Seulu – jednym z największych i najlepszych w różnych rankingach lotnisk na świecie” – wymienił wiceminister.

„Jesteśmy na finalnym etapie tych negocjacji. Chciałbym, aby one się niedługo już zakończyły i żeby była podpisana umowa” – dodał.

Horała zastrzegł jednak, że na obecnym etapie prac możliwe jest kontynuowanie prac bez partnera mniejszościowego.

„Nie jesteśmy pod ścianą i możemy spokojnie kontynuować jeszcze budowę bez partnera mniejszościowego, wiec nie jest tak że każde warunki przyjmiemy, przyjmiemy jeżeli będą dobre” – podsumował wiceminister.

Centralny Port Komunikacyjny jest w 100% spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Program kolejowy CPK zakłada budowę ok. 2 000 km nowych linii (10 tzw. szprych CPK). Dla 1 500 km z nich są już gotowe albo przygotowywane studia wykonalności, a dla odcinków Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław trwa już projektowanie.

Źródło: ISBnews