Grupa Żabka jest przygotowana do funkcjonowania i przyspieszania systemu kaucyjnego w Polsce, choć jej udział w nim jest dobrowolny (jako że prawie wszystkie sklepy Żabki nie są objęte obowiązkiem systemu zwrotów opakowań ze względu na małą powierzchnię), poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski. Z jego słów wynika, że w części sklepów zamontowano recyklomaty, a w pozostałych prowadzona jest zbiórka ręczna.

„Jesteśmy przygotowani na start systemu. Przeprowadziliśmy odpowiednie prace technologiczne, zmieniliśmy system IT i procesy operacyjne na sklepach współpracując z franczyzobiorcami i kasjerami, a w części sklepów dołożyliśmy maszyny, które mają automatyzować proces zbiórki opakowań” – powiedział Tomasz Blicharski podczas wideokonferencji.

„99,9% naszych sklepów nie jest objęta tym systemem [zbiórki] ze względu na mniejszą powierzchnię niż ta, która jest objęta regulacją. Zdecydowaliśmy się na te zmiany, bo uważamy, że nasze sklepy będą dogodnym miejscem dla klientów, żeby mogli takich zwrotów dokonywać. System kaucyjny startuje powoli i nie ma jeszcze zbyt wielu producentów, którzy dostarczają opakowania kaucyjne, ale system zapewne przyspieszy w kolejnych kwartałach. My zaś staramy się zaktywizować klienta już teraz, dając np. żappsy za zwrot opakowań” – dodał.

Spółka podkreśla, że sieć uczestniczy w systemie kaucyjnym i dobrowolnie wdrożyła rozwiązania technologiczne, procesowe i organizacyjne, umożliwiające swoim klientom zwroty opakowań objętych kaucją w całej Polsce. Decyzja o dobrowolnym przystąpieniu do systemu jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żabka i wyrazem troski o środowisko oraz wygodę klientów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, system kaucyjny ruszył w Polsce 1 października 2025 r. Duże sklepy (powyżej 200 m2) będą przyjmowały wszystkie opakowania w ramach systemu kaucyjnego. Małe sklepy (do 200 m2) co do zasady będą zobowiązane tylko do pobierania kaucji. Będą mogły też dobrowolnie przyjmować wszystkie opakowania lub ograniczyć przyjmowanie tylko do tych opakowań, które mają w swoim asortymencie. Sklepy prowadzące sprzedaż napojów w butelkach szklanych wielokrotnego użytku będą prowadziły punkt zbiórki dla takich opakowań niezależnie od swojej powierzchni.

Od 1 października do końca grudnia 2025 roku obowiązuje okres przejściowy, podczas którego na sklepowych półkach znajdą się napoje w zarówno starych, jak i nowych, kaucyjnych butelkach, a producenci stopniowo wprowadzają opakowania z oznaczeniem „kaucja”, zaś sklepy wyprzedają dotychczasowe zapasy. Pełne wdrożenie systemu nastąpi etapowo w kolejnych miesiącach.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews