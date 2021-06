JR Holding ASI podpisał porozumienie (term sheet) z EDU Games dotyczące realizacji inwestycji polegającej na objęciu łącznie do 273 368 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym EDU Games, stanowiących do 20% udziału w docelowej strukturze właścicielskiej, podała spółka.

Inwestycja na podstawie umowy, która ma zostać podpisana do 31 lipca br., będzie dokonywana w transzach, na podstawie wypełnionych warunków, związanych z rozwojem prowadzonej działalności. JR Holding będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy inwestycyjnej w przypadku braku realizacji zakładanych ‚kamieni milowych’. Wartość inwestycji JR Holding została określona do kwoty 1,3 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2021 r., podano w komunikacie.

„Zarząd wskazuje, iż EDU Games jest zarówno wyłącznym właścicielem, jak i operatorem serwisu internetowego dyktanda.pl. Na koniec marca 2021 r. zarejestrowanych było około 50 tys. użytkowników oraz zanotowano około 400 tys. unikalnych użytkowników (według GA). EDU Games planuje dalszy rozwój w zakresie stworzenia i zaimplementowania: modułu korepetycji online (sprzyja temu obecna sytuacja pandemii), dyktand ze słuchu, modułu analizy i powtórek błędów ortograficznych, modułu Q&A, modułu dziecko/rodzic, gry „Bitwa Ortograficzna”, platformy „Matematyka” jako serwisu matematycznego o równie rozbudowanych możliwościach dla użytkowników” – podsumowano w materiale.

JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

