JR Holding ASI (JRH) zawarł umowę objęcia 393 050 akcji serii G w podwyższonym kapitale zakładowym producenta dronów – spółki Prometheus, podał JRH. Ponadto JRH zawarł z osobą fizyczną umowę kupna kolejnych 98 263 akcji spółki Prometheus. W wyniku realizowanej inwestycji JR Holding osiągnie ogółem około 28,08% udziału w kapitale spółki.

Sprzedający (osoba fizyczna) zobowiązał się, iż po wniesieniu wpłat przez JRH na poczet objęcia akcji serii G, sprzeda na rzecz JRH 98 263 akcji, wyjaśniono.

Prometheus jest projektantem i producentem nowej klasy dronów UAV (unmanned aerial vehicle, bezzałogowy statek powietrzny).

„Cieszymy się, że jako znaczący inwestor będziemy mogli przyczynić się do komercjalizacji i rozpoczęcia działalności Prometheus w skali globalnej. Gotowy i kompleksowy produkt, imponujący możliwościami, który obecnie nie posada praktycznie konkurencji stanowi doskonałą podstawę do oczekiwania komercyjnego sukcesu przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że spółka ta będzie kolejnym silnym punktem w portfelu JR Holding” – powiedział prezes JRH January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

Spółka posiada opracowany i przetestowany prototyp robota-drona, oblatany i gotowy do rozpoczęcia procesu certyfikacji zgodnie z najnowszymi przepisami UE. W wyniku realizowanej inwestycji JR Holding osiągnie ogółem około 28,08% udziału w kapitale producenta dronów. Dzięki pozyskanemu od JR Holding kapitałowi Prometheus rozwinie moce produkcyjne niezbędne do uruchomienia produkcji o skali powyżej 100 dronów już w przyszłym roku, a do kilkuset dronów w kolejnych latach, zaznaczono także.

„Prometheus został założony przez Artura i Małgorzatę Książek – liderów w branży dronów w Polsce, którzy od wielu lat współtworzą ten rynek. W ciągu dwóch lat, korzystając ze swojego doświadczenia, opracowali oni nowe rozwiązanie UAV – Prometheus UAV GSM 077 ROBOT, który został od początku stworzony zgodnie nową specyfikacją opartą na przepisach rozporządzenia wykonawczego UE 2019/947 przewidującego, że od zakończenia okresu przejściowego z końcem 2022 roku wszystkie UAV będą musiały spełniać jego wymagania” – czytamy dalej.

Prometheus jest dronem do zastosowań profesjonalnych, w telekomunikacji, zapewnieniu bezpieczeństwa, ratownictwie, rolnictwie precyzyjnym, ochronie środowiska, ubezpieczeniach i wielu innych. Posiada udźwig 5 kg, a jego maksymalna masa to 25 kg (z ładunkiem i paliwem). Zastosowanie łączności przez sieć GSM umożliwia praktycznie nieograniczony zasięg drona, w ramach dostępu do sieci komórkowej, wskazano w materiale.

„Z naszych informacji wynika, że Prometheus jest obecnie jedyną firmą posiadającą gotowy, przetestowany i oblatany dron, stworzony od podstaw zgodnie z wymaganiami nowej specyfikacji, który może zostać poddany certyfikacji, jak tylko zostanie powołana uprawniona do tego instytucja. Prometheus UAV GSM 077 jest obecnie zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako bezzałogowy statek powietrzny w kategorii cywilnej do 25 kg” – powiedziała prezes Prometheus Małgorzata Książek.

JR Holding ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru digital business. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

Źródło: ISBnews