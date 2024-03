JR Holding pracuje ze spółkami portfelowymi HRtech nad platformą wspólnego skalowania biznesu, poinformował ISBtech CFO JR Holding ASI Bartłomiej Kurylak.

„Mamy łącznie 7 spółek HRtech w portfelu (5 w JR Holding i 2 w SmartLink). W ramach HRtech forum – wewnętrznej organizacji spółek z tego sektora szukamy synergii, cross-selling i dążymy, żeby podejść do większych klientów. Ma się to odbyć poprzez wspólną platformę, dzięki której spółki te będą mogły wyjść z ofertą do klientów korporacyjnych” – powiedział ISBtech Kurylak podczas debiutu JR Holding ASI na rynku głównym GPW.

JR Holding ASI przeniosła się dziś na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2012 r. Spółka koncentruje się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiać nowe projekty inwestycyjne.

Źródło: ISBnews