Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakupiła 8 podwieszanych ciągników akumulatorowych typu Volter wraz z kompletnymi zestawami transportowymi dla kopalni Budryk w Ornontowicach, za 12,38 mln zł, podała spółka. Inwestycję zrealizowano dzięki pożyczce w wysokości 9,96 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Sześć nowo zakupionych urządzeń wykorzystanych zostało do transportu materiałów wsadowych do przodka w rejonach drążonych chodników. Dwa pozostałe ciągniki służą do utrzymania ciągłości ruchu odstawy głównej urobku z poziomu 1 050 na poziom 700, a także z poziomu 1 290 na poziom 1 050. Transportowane są między innymi: elementy konstrukcji trasy przenośników taśmowych, rury do rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odwodnienia oraz klimatyzacji” – czytamy w komunikacie.

Celem zastosowania tego typu ciągników jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii. WFOŚiGW przyznał na ten cel dofinansowanie w formie pożyczki, która po kilku latach może zostać częściowo umorzona, podano również.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 12,38 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews