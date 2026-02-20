Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyraził zgodę na przekształcenie umów o odroczenie terminów płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od maja 2025 r. do października 2025 r. i rozłożenie należności objętych tymi umowami na raty, podała spółka.

„Należności zostaną rozłożone na 11 rat okresowego układu ratalnego, które przedstawiają się następująco:

a) 4 raty w miesięcznej wysokości po 10 mln zł, płatne od marca do czerwca 2026 r.

b) 6 rat w miesięcznej wysokości po 27 mln zł, płatne od lipca do grudnia 2026 r.

c) rata 11 płatna w styczniu 2027 r., będzie podlegała dalszej negocjacji” – czytamy w komunikacie.



Do rat zostanie doliczona opłata prolongacyjna.



„Spółka zamierza zawrzeć umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w brzmieniu zaproponowanym przez ZUS” – czytamy dalej.

Wcześniej ZUS wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres:

– 11.2025 r. w wysokości 70% należności,

– za 12.2025 r. i kolejne okresy, tj. do 06.2026 r. w wysokości 50% należności.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews