Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała zgodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP, podała spółka.

„ZUS po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki, wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres:

– 11.2025 r. w wysokości 70% należności,

– za 12.2025 r. i kolejne okresy, tj. do 06.2026 r. w wysokości 50% należności” – czytam w komunikacie.



Szacowana miesięczna kwota składek należnych ZUS wynosi około 100 mln zł, podano także.



Warunkiem realizacji ulg będzie terminowe regulowanie zobowiązań, tj. 50% należności za okresy od 01.2026 r. do 06.2026 r., składek bieżących od 07.2026 r. w pełnej wysokości i rat zgodnie z zawartymi umowami o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia do czerwca 2026 r. i złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, poinformowało JSW.

W ubiegłym tygodniu JSW uzgodniło warunki porozumienia zawieszającego oraz porozumienia wykonawczego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Porozumienie zawieszające będzie miało na celu wprowadzenie czasowych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w odpowiedzi na trudną sytuację ekonomiczną firmy. Projekt przejdzie teraz do fazy konsultacji z pracownikami w formie referendum, które odbędzie się 12 lutego.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews