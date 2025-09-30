Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan wydobycia ponad 13 mln ton węgla w 2025 r., wobec 6,2 mln ton w I półroczu br., poinformował zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus.

„Nadal deklarujemy wydobycie powyżej 13 mln ton w 2025 roku” – powiedział Rozmus podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, trzy jednorazowe zdarzenia w kopalniach JSW, które miały miejsce w tym roku, w tym ostatnie w kopalni Borynia-Zofiówka z września, wpłyną nie tylko na wydobycie w tym roku, ale również w roku 2026, w łącznej wielkości ok. 450 tys. ton.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

