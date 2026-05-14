Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała do zarządu XII kadencji (z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku): Bogusława Oleksego na stanowisko prezesa zarządu; Tomasza Gawlika na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju; Jolantę Gruszkę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu; Artura Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, podała spółka.

„Zarząd JSW informuje ponadto, że rada nadzorcza JSW powierzyła również panu Bogusławowi Oleksemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW zatwierdzającego 'Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku’, do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych” – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews