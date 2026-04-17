Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, która otwiera Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) możliwość udzielania pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), podała spółka.

Nowe przepisy mają na celu wsparcie firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poprzez udostępnienie im dodatkowego instrumentu finansowania. Pożyczki z ARP będą mogły zostać przeznaczone na działania reorganizacyjne, optymalizację kosztów oraz poprawę efektywności operacyjnej. Warunkiem ich udzielenia będzie przedstawienie programu naprawczego oraz wykazanie zdolności do spłaty zobowiązań, wyjaśniono.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że rozwiązanie to ma umożliwić szybkie wsparcie płynnościowe dla kluczowych spółek, takich jak JSW. Nowelizacja ustawy jest również jednym z elementów realizacji zapisów porozumienia ze związkami zawodowymi podpisanego 13 lutego, które zakładało m.in. stworzenie dodatkowych narzędzi stabilizujących sytuację finansową spółki.

W ostatnich miesiącach JSW prowadzi intensywne działania naprawcze, obejmujące m.in. restrukturyzację biznesową, uproszczenie struktury organizacyjnej oraz ograniczenie kosztów pracy. Dodatkowo w marcu ARP nabyła od JSW dwie spółki zależne – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe – za ponad 1 mld zł, co również wzmocniło płynność finansową grupy, podano także.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu. Po jej wejściu w życie ARP będzie mogła uruchomić instrumenty pożyczkowe, które stanowią istotny element wsparcia dla przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, zakończono w informacji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

