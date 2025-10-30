Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w ramach prac nad kompleksowym planem restrukturyzacji biznesowej, rozważa połącznie dotychczasowych kopalń i utworzenie z nich dwóch centrów wydobywczych, podała spółka. Pierwsze centrum obejmowałoby kopalnie zlokalizowane na północy – KWK Knurów-Szczygłowice oraz KWK Budryk – natomiast drugie, południowe, tworzyłyby KWK Pniówek oraz KWK Borynia-Zofiówka.

„Naszym celem jest stworzenie bardziej elastycznej, nowoczesnej i odpornej organizacji, która będzie mogła skuteczniej reagować na zmiany rynkowe i technologiczne. Konsolidacja potencjału kopalń pozwoli nam w pełni wykorzystać synergie pomiędzy poszczególnymi zakładami oraz zbudować solidne fundamenty pod dalsze funkcjonowanie JSW” – powiedział p.o. prezesa Bogusław Oleksy, cytowany w komunikacie.

W toku prac szczegółowo analizowane są potencjalne korzyści i synergie wynikające z połączenia dotychczasowych zakładów. Planowana konsolidacja ma na celu nie tylko scentralizowane zarządzanie majątkiem i ograniczenie funkcji administracyjnych, ale także osiągnięcie szeregu dodatkowych efektów organizacyjnych i operacyjnych. Należą do nich m.in. zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych oraz optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych, wymieniono również.

Prace analityczne i konsultacyjne są obecnie w toku. Po ich zakończeniu zarząd JSW przedstawi finalne założenia planu restrukturyzacji, który zostanie następnie poddany dalszym etapom oceny i wdrożenia, podsumowano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews