Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uzgodniła warunki porozumienia zawieszającego oraz porozumienia wykonawczego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, podała JSW. Porozumienie zawieszające będzie miało na celu wprowadzenie czasowych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w odpowiedzi na trudną sytuację ekonomiczną firmy. Projekt przejdzie teraz do fazy konsultacji z pracownikami w formie referendum, które odbędzie się 12 lutego.

Przedmiotem projektu porozumienia zawieszającego jest zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW, oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w zakresie wskazanym w projekcie, w tym zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 rok, przesunięcie terminu płatności 14-tej pensji za 2025 rok na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń (m.in. obniżenie wysokości posiłków), czytamy w komunikacie.

„Projekt porozumienia zawieszającego zakłada, że w przypadku, gdy w okresie obowiązywania porozumienia zawieszającego nastąpi istotna poprawa sytuacji ekonomicznej JSW, spółka dokona wypłaty zawieszonych świadczeń, bez prawa do odsetek, z uwzględnieniem mechanizmu podziału nadwyżki gotówki (tzw. cash-sweep) zakładającego proporcjonalną dystrybucję nadwyżki gotówki do pracowników oraz instytucji finansujących” – podano.



Projekt porozumienia zawieszającego zakłada, że wejdzie w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2027 r.



Z kolei przedmiotem projektu porozumienia wykonawczego jest ustalenie wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron związanych z wejściem w życie oraz realizacją porozumienia zawieszającego. Zgodnie z nim spółka dołoży wszelkich starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania JSW, z zastrzeżeniem, iż jego udzielenie uzależnione jest od opracowania przez zarząd spółki programu naprawczego JSW uwzględniającego zasady finansowania określone przez instytucje finansujące, podano również.



„W projekcie porozumienia wykonawczego spółka oświadcza, że prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł, a także, że prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów – udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW SA oraz innych niekluczowych aktywów JSW SA. Projekt […] zakłada, że w przypadku braku uzyskania przez JSW finansowania w terminie do 31 marca 2026 r. każdej ze stron przysługiwać będzie uprawnienie do rozwiązania porozumienia zawieszającego oraz porozumienia wykonawczego za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym uzyskanie finansowania w okresie wypowiedzenia powoduje, że wypowiedzenie nie wywołuje skutków prawnych” – czytamy dalej.



Założono też, że w ramach porozumienia wykonawczego spółka podejmie ponadto w określonych terminach działania polegające na zbyciu lub restrukturyzacji wybranych spółek grupy, a także redukcji zatrudnienia w Zakładzie Wsparcia Produkcji i Biurze Zarządu. Projekt porozumienia wykonawczego zakłada, że w przypadku nieprzeprowadzenia czynności zbycia, restrukturyzacji lub dokapitalizowania niektórych aktywów w terminie do 31 grudnia 2026 r. lub 31 marca 2027 r. (w zależności od czynności), organizacje związkowe są uprawnione do wypowiedzenia obu porozumień, zakończono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews