Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), z uwagi na bardzo trudną sytuację płynnościową, podjęła decyzję o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji „Dnia Górnika” oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok, podała spółka. Wypłata zostanie zrealizowana 3 grudnia w wysokości 30% należnych świadczeń, dla każdego pracownika wyliczonych indywidualnie. Kwota brutto nagrody wraz z ekwiwalentem do wypłaty wyniesie około 100,79 mln zł (127,31 mln zł wraz z szacunkowymi narzutami pracodawcy). JSW zapewniła, że pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę wystarczających środków finansowych zapewniających jej stabilizację bieżącej płynności.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews