Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z uwagi na trudną sytuację spółki zawarł z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi aneks do Porozumienia Zbiorowego z 31 marca 2021 r., który zakłada, że gwarancje zatrudnienia do 2031 r. nie będą obejmować niektórych grup pracowników, podało JSW.

„Na mocy zawartego aneksu ustalono, że gwarancje zatrudnienia nie będą obejmować:

1. pracowników zatrudnionych w Biurze Zarządu oraz w Zakładzie Wsparcia Produkcji, a także pracowników kopalń zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w Dziale Przeróbki Mechanicznej oraz osób dozoru na powierzchni),

2. pracowników posiadających uprawnienia emerytalne,

3. pracowników, którzy regularnie destabilizują organizację pracy” – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews