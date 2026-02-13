Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła porozumienie zawieszające oraz porozumienie wykonawcze z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW, podała spółka. Projekt porozumienia zawieszającego był przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród pracowników spółki, a jego wynik był pozytywny.

„Przyjmując do wyliczeń stan zatrudnienia na dzień 1 lutego 2026 r. łączne oszczędności w latach 2026-2027, wynikające z zawartego porozumienia, spółka szacuje na ok. 1,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.



Porozumienie zawieszające wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostało zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.

6 lutego JSW podało, że uzgodniło warunki porozumienia zawieszającego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Porozumienie zawieszające będzie miało na celu wprowadzenie czasowych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w odpowiedzi na trudną sytuację ekonomiczną firmy. Projekt miał zostać skonsultowany z pracownikami w formie referendum 12 lutego.

Przedmiotem projektu porozumienia zawieszającego jest zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW, oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w zakresie wskazanym w projekcie, w tym zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 rok, przesunięcie terminu płatności 14-tej pensji za 2025 rok na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews