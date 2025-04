Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Borynia”, podała spółka. Zmiana koncesji dotyczy prolongaty terminu obowiązywania koncesji.

„Zmiana koncesji dotyczy prolongaty terminu obowiązywania koncesji, tj. do dnia 31.12.2042 r. oraz zmiany powierzchni terenu górniczego. Do wniosku dołączono projekt zagospodarowania złoża oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin obowiązywania koncesji nr 7/2009 upływa z dniem 31.12.2025 r. Celem złożenia przez JSW SA wniosku jest możliwość kontynuacji działalności wydobywczej w złożu węgla kamiennego „Borynia”, gdzie ilość udokumentowanych zasobów w złożu do głębokości 1288 m umożliwia kontynuowanie jego wydobycia, co najmniej do roku 2042″ – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews