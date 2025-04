Japan Tobacco International (JTI) uruchomiło pierwszą własną farmę fotowoltaiczną w Polsce o mocy 14 MWp. Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł pokryje ok. 20% zapotrzebowania na energię ze strony kompleksu fabrycznego firmy w Starym Gostkowie.

„Kompleks czterech zakładów produkcyjnych JTI w Starym Gostkowie to największa fabryka JTI na świecie, zatrudniająca 2,2 tys. pracowników, a farma fotowoltaiczna o mocy 14 MWp to największa tego typu instalacja w Grupie JTI” – powiedział dyrektor operacyjny fabryki Jan Sobolewski podczas oficjalnego uruchomienia farmy.

Farma fotowoltaiczna zajmuje powierzchnię blisko 16 hektarów, składa się z prawie 25 tys. paneli fotowoltaicznych, 36 inwerterów i 4 stacji transformatorowych.

„Kompleks w Starym Gostkowie zużywa rocznie ok. 70 GWh energii elektrycznej, już dzisiaj dzięki kupowanym świadectwom pochodzenia jest to energia w 100% odnawialna. Farma PV będzie produkować ok. 14 GWh energii rocznie, co pozwoli na pokrycie ok. 20% naszego zapotrzebowania” – dodał dyrektor inżynieryjny JTI Polska Tomasz Szelągowski.

Wykonawcą inwestycji była firma EDP Energia Polska. Instalacja powstała w rekordowym czasie niespełna roku.

„Farma fotowoltaiczna, którą dzisiaj uruchamiamy, nie tylko odzwierciedla dążenie JTI do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także nasze zaangażowanie w polską gospodarkę. Wspiera ona również nasz cel, którym jest osiągnięcie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2040 roku” – podkreślił wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy JTI Vassilis Vovos.

Jak zaznaczył starszy wiceprezes ds. globalnego łańcucha dostaw JTI Philip Livingston, JTO zainwestowało w Polsce łącznie ok. 1,3 mld USD od 2008 roku. 80% produkcji kompleksu w Starym Gostkowie trafia na eksport do ponad 70 krajów.

JTI Polska należy do grupy JTI i jest obecna na polskim rynku od 2007 r. Łącznie JTI zatrudnia w Polsce ok. 3,5 tys. osób. Jest dziś drugim największym graczem w branży tytoniowej w Polsce w kategorii papierosów oraz liderem w kategorii tytoni do palenia.

Źródło: ISBnews